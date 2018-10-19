Gucci и Versace - без сдачи. Белоруске грозит 2 года тюрьмы за торговлю подделкой





На рынке в Белостоке белоруска торговала поддельным товаром

Вещевые рынки Беларуси одни их последних в Европе, где можно одеться в новую якобы брендовую одежду, также шмотки с красивыми названиями можно найти на многих азиатских рынках в России, Египте, Индии, а с недавнего времени еще в Польше.





На рынке Белостока гражданка Беларуси развернула торговлю товарами итальянской марки Gucci, французских Louis Vuitton и Chanel, приобретенных ею в Турции. Одежда, дамские сумочки, обувь и нижнее бельё в количестве 863 предмета были поддельными и незаконно содержали маркировки популярных брендов.





Весь товар был конфискован, белоруску за совершенное правонарушение ждет крупный штраф либо даже лишение свободы на срок до 2 лет.









Нарушение авторских прав в Беларуси довольно распространенное явление в разных сферах жизни. Страна, закрытая от капиталистической Европы границами, не спешит впускать к себе буржуазный образ жизни и мышления. Из-за этого многие белорусы так и не отошли от советских привычек, что трогать то, что не твоё, без разрешения – нельзя и по-прежнему живут принципом: «всё кругом народное, всё кругом моё», попадая в неприятные ситуации просто из-за незнания законов капитализма.



