ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Gucci и Versace - без сдачи. Белоруске грозит 2 года тюрьмы за торговлю подделкой

20.10.2018 07:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Белоруска попыталась порадовать покупателей на рынке в польском Белостоке доступными по цене товарами Gucci, Louis Vuitton и Chanel, но теперь за это ей грозит до 2 лет тюрьмы.


На рынке в Белостоке белоруска торговала поддельным товаром
Вещевые рынки Беларуси одни их последних в Европе, где можно одеться в новую якобы брендовую одежду, также шмотки с красивыми названиями можно найти на многих азиатских рынках в России, Египте, Индии, а с недавнего времени еще в Польше.

На рынке Белостока гражданка Беларуси развернула торговлю товарами итальянской марки Gucci, французских Louis Vuitton и Chanel, приобретенных ею в Турции. Одежда, дамские сумочки, обувь и нижнее бельё в количестве 863 предмета были поддельными и незаконно содержали маркировки популярных брендов.

Весь товар был конфискован, белоруску за совершенное правонарушение ждет крупный штраф либо даже лишение свободы на срок до 2 лет.


Нарушение авторских прав в Беларуси довольно распространенное явление в разных сферах жизни. Страна, закрытая от капиталистической Европы границами, не спешит впускать к себе буржуазный образ жизни и мышления. Из-за этого многие белорусы так и не отошли от советских привычек, что трогать то, что не твоё, без разрешения – нельзя и по-прежнему живут принципом: «всё кругом народное, всё кругом моё», попадая в неприятные ситуации просто из-за незнания законов капитализма.


 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белоруска попыталась порадовать покупателей на рынке в польском Белостоке доступными по цене товарами Gucci, Louis Vuitton и Chanel, но теперь за это ей грозит до 2 лет тюрьмы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто лучше? Huawei Mate 20 Pro против Samsung Galaxy Note 9 в ночной съемке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика