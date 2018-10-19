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Gucci и Versace - без сдачи. Белоруске грозит 2 года тюрьмы за торговлю подделкой
Белоруска попыталась порадовать покупателей на рынке в польском Белостоке доступными по цене товарами Gucci, Louis Vuitton и Chanel, но теперь за это ей грозит до 2 лет тюрьмы.
На рынке в Белостоке белоруска торговала поддельным товаром
Вещевые рынки Беларуси одни их последних в Европе, где можно одеться в новую якобы брендовую одежду, также шмотки с красивыми названиями можно найти на многих азиатских рынках в России, Египте, Индии, а с недавнего времени еще в Польше.
На рынке Белостока гражданка Беларуси развернула торговлю товарами итальянской марки Gucci, французских Louis Vuitton и Chanel, приобретенных ею в Турции. Одежда, дамские сумочки, обувь и нижнее бельё в количестве 863 предмета были поддельными и незаконно содержали маркировки популярных брендов.
Весь товар был конфискован, белоруску за совершенное правонарушение ждет крупный штраф либо даже лишение свободы на срок до 2 лет.
Нарушение авторских прав в Беларуси довольно распространенное явление в разных сферах жизни. Страна, закрытая от капиталистической Европы границами, не спешит впускать к себе буржуазный образ жизни и мышления. Из-за этого многие белорусы так и не отошли от советских привычек, что трогать то, что не твоё, без разрешения – нельзя и по-прежнему живут принципом: «всё кругом народное, всё кругом моё», попадая в неприятные ситуации просто из-за незнания законов капитализма.
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Белоруска попыталась порадовать покупателей на рынке в польском Белостоке доступными по цене товарами Gucci, Louis Vuitton и Chanel, но теперь за это ей грозит до 2 лет тюрьмы.
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