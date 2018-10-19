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В почёте пожилые люди

20.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   Стало традицией в октябре проводить мероприятия с участием пожилых людей.

  Вот и в этом году в актовом зале горисполкома при активном участии городского совета ветеранов состоялась встреча представителей старшего поколения с заместителем председателя горисполкома М.В.Ковалевской. На встречу также были приглашены член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель постоянной комиссии по вопросам соцзащиты населения и делам ветеранов городского Совета депутатов, директор-редактор КУИП «Редакция газеты «Пiнскi веснiк» О.В.Левченко, руководители различных ведомств и предприятий города.

  Марина Владимировна Ковалевская рассказала о социально-экономическом развитии города, поделилась с ветеранами намеченными планами в отношении столицы Полесья.

  В настоящее время в Пинске проживают более 138 тысяч человек. Город над Пиной - один из немногих в республике, чьи демографические показатели являются стабильными: уровень рождаемости выше уровня смертности. В то же время более быстрыми темпами идет естественное старение населения, ежегодно снижается количество лиц трудоспособного возраста. На сегодняшний день на одного работающего приходится два пенсионера. Уровень старения для нашего города очень высокий: в структуре населения доля лиц пенсионного возраста составляет 25%, т.е. каждый четвертый житель Пинска, а это 34 тысячи 763 человека, являются пенсионерами. И большинство из них - женщины (68,5%). Однако такова ситуация не только в Пинске, но и по всей стране. Четыре горожанки отпраздновали столетний юбилей.

  Важнейшей составной частью социальной защиты пожилых людей является пенсионное обеспечение. На 1 сентября нынешнего года в управлении по труду, занятости и соцзащите горисполкома состояли на учете следующие получатели пенсии: по возрасту - 28 тыс. 555 человек, по инвалидности - 4 тыс. 88 человек, по случаю потери кормильца - 1 тыс. 84 человека, социальную пенсию получали 1 тыс. 48 человек, и 7 тыс. 22 человека (20% от всех пенсионеров) продолжают работать. В текущем году в связи с ростом заработной платы перерасчет трудовых пенсий проводился дважды: в мае пенсии увеличились в среднем на 5,5% и в августе - на 10,5%. В среднем размер пенсий в городе составляет 349 рублей 73 коп. Материальную помощь из средств Фонда соцзащиты населения Министерства труда и соцзащиты в текущем году получили 796 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; на сумму 57 тыс. рублей государственную адресную социальную помощь получили 40 одиноких пенсионеров и инвалидов - на сумму 9 тыс. 594 рубля.

  Работа по социальному обслуживанию населения города систематическая и осуществляется в соответствии с мероприятиями государственной программы о социальной защите и содействию занятости населения на 2016-2020 гг. Специалисты территориального центра соцобслуживания проводят обследования материально-бытовых условий проживания социально уязвимых категорий граждан. В текущем году по результатам обследования поступило 15 обращений от ветеранов, которые были удовлетворены.

  В 2018 году компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку получили 85 ветеранов. Стоит отметить, что потребность в соцобслуживании пожилых людей остается достаточно высокой. Гражданам оказывается материальная, натуральная, гуманитарная, разовая, социально-бытовая помощь на дому, предоставляются услуги сиделки, организован прокат технических средств социальной реабилитации. Стоимость оказания социальных услуг остается неизменной: одно посещение соцработника на дому составляет 1 руб. 1 коп. для граждан, которые проживают в благоустроенном жилье, для тех, у кого жилье без центрального отопления и водоснабжения - 1 руб. 47 коп. Востребованы и разовые услуги. Например, услуга по покупке и доставке продуктов или лекарств стоит 37 коп., комплексная уборка квартиры для пенсионера составляет без малого 2 рубля. Стоимость проезда 1 км в социальном такси - 45 коп., час простоя - 7 руб. 29 коп. Услуга сиделки за 1 час составляет 1 рубль.

  Наряду с семьями, где воспитывают приемных детей, в нашей стране появились семьи с приемными пожилыми людьми. С 1 января нынешнего года такая форма соцобслуживания уже законодательно урегулирована: эти семьи называются замещающими. Если семья берет немощного человека, то оплату за уход вносит государство. К примеру, если семья оказывает услуги инвалиду первой группы, то вознаграждение составляет один прожиточный минимум, а это 213 руб. 67 коп. На сегодняшний день в Беларуси 17 замещающих семей, а в сентябре такая семья появилась и в Пинске. 

  Еще одно новшество в соцобслуживании - договор ренты. На протяжении пяти лет в Минске проходил эксперимент по заключению договора пожизненного содержания с иждивением, он получил положительный результат. Сейчас это направление распространено по всей республике. Суть данного вида соцобслуживания в том, что, завещав свое жилье исполкому, одинокий пожилой человек старше 70 лет получает полный комплекс соцуслуг за счет средств местного бюджета. Плюс - арендную плату в размере двух базовых величин.
Поддержка пожилым гражданам оказывается не только государством, но и трудовыми коллективами предприятий и организаций. В нынешнем году за счет средств предприятий, организаций почти 7 тыс. человек получили помощь на сумму более 250 тыс. рублей.

  В Пинске действуют 10 студенческих волонтерских отрядов, за которыми закреплено 193 одиноких пожилых гражданина. Большую работу проводят профсоюзные и общественные организации, объединения ветеранов и инвалидов.

  На встрече каждый из присутствующих мог задать вопрос и получить на него компетентный ответ специалистов. В большинстве своем речь шла о жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном обслуживании.

  В завершение мероприятия были подведены итоги смотра-конкурса среди ветеранских организаций на звание «Лучшая первичная организация года». Грамоту за лучшую работу и победу в конкурсе получила председатель ветеранской организации ОАО «Кузлитмаш» Анна Ярмольчук. Почетными грамотами были отмечены и другие первички, занявшие призовые места.

  Елена ЖУК

 
Теги: Минск
 
 
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  Стало традицией в октябре проводить мероприятия с участием пожилых людей.   Вот и в этом году в актовом зале горисполкома при активном участии городского...
 
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