Renault врезалось в плуги трактора, 4 женщины погибли на месте

Ужасное ДТП произошло возле Черикова 19 октября вечером. Погибли 4 женщины, еще одна в реанимации.

Об этом сообщается в аккаунте Telegram Следственного комитета.

Renault Logan под управлением 40-летней женщины двигалось по дороге Могилев-Чериков-Костюковичи и врезалось в трактор «Беларус», который ехал в попутном направлении.

Предполагается, что женщина-водитель не заметила установленное позади трактора прицепное устройство с многофункциональными плугами и совершила столкновение с ними.

В результате автомобиль разрезало на части, от полученных травм на месте ДТП скончались 40-летняя водитель и три пассажирки 19, 35 и 49 лет. Еще одна 19-летняя пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами.

Ведется следствие. Работу на месте координирует начальник УСК по Могилевской области Андрей Лис.