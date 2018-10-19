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Renault врезалось в плуги трактора, 4 женщины погибли на месте

20.10.2018 10:20 — Разное | БДГ  
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Ужасное ДТП произошло возле Черикова 19 октября вечером. Погибли 4 женщины, еще одна в реанимации.

Об этом сообщается в аккаунте Telegram Следственного комитета.

Renault Logan под управлением 40-летней женщины двигалось по дороге Могилев-Чериков-Костюковичи и врезалось в трактор «Беларус», который ехал в попутном направлении.

Предполагается, что женщина-водитель не заметила установленное позади трактора прицепное устройство с многофункциональными плугами и совершила столкновение с ними.

В результате автомобиль разрезало на части, от полученных травм на месте ДТП скончались 40-летняя водитель и три пассажирки 19, 35 и 49 лет. Еще одна 19-летняя пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами.

Ведется следствие. Работу на месте координирует начальник УСК по Могилевской области Андрей Лис.

 
Теги: Могилев
 
 
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Ужасное ДТП произошло возле Черикова 19 октября вечером. Погибли 4 женщины, еще одна в реанимации. Об этом сообщается в аккаунте Telegram Следственного комитета.
 
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