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Месячник «Человек с белой тростью» на Городокщине

20.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Привлечь внимание к проблемам незрячих и слабовидящих людей, создать комфортные условия их жизни и безбарьерную среду призван ежегодный месячник «Человек с белой тростью». На этой неделе к нему присоединилась Городокщина. Мероприятия продлятся до 13 ноября.

На протяжении месячника состоится множество интересных встреч и актуальных бесед со специалистами различных ведомств, служб, организаций, музыкальное мероприятие ко Дню Октябрьской революции, концерт ко Всемирному дню слепых. Намерены городокские белтизовцы принять участие в межрегиональном фестивале творчества инвалидов «Зорка надзеі» в г. Лепеле и завершить мероприятия годовым отчетным собранием.

Месячник «Человек с белой тростью» на Городокщине

 

Подробнее читайте в №80  от  16.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Привлечь внимание к проблемам незрячих и слабовидящих людей, создать комфортные условия их жизни и безбарьерную среду призван ежегодный месячник «Человек с...
 
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