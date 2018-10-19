Месячник «Человек с белой тростью» на Городокщине

Привлечь внимание к проблемам незрячих и слабовидящих людей, создать комфортные условия их жизни и безбарьерную среду призван ежегодный месячник «Человек с белой тростью». На этой неделе к нему присоединилась Городокщина. Мероприятия продлятся до 13 ноября.

На протяжении месячника состоится множество интересных встреч и актуальных бесед со специалистами различных ведомств, служб, организаций, музыкальное мероприятие ко Дню Октябрьской революции, концерт ко Всемирному дню слепых. Намерены городокские белтизовцы принять участие в межрегиональном фестивале творчества инвалидов «Зорка надзеі» в г. Лепеле и завершить мероприятия годовым отчетным собранием.





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