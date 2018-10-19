На оборону Быховщины

Раскатистый звон электросирен заставил быховчан на минуту остановиться. Секундное оцепенение и немой вопрос: «Что случилось?». Замешательство было недолгим – о предстоящих учениях знало большинство горожан.





























На протяжении трех дней в районе проверяли готовность органов управления и сил районного звена Могилевской территориальной подсистемы ГСЧС и ГО.

Условными были лишь вводные, но отнюдь не действия. Как только поступали сообщения о ЧС, запускался механизм аварийно-спасательных работ.

На первом этапе отработаны действия руководящего состава органов управления, руководящего состава сил ГСЧС и ГО по ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного времени и их последствий, проведению мероприятий по защите населения и территорий района.

Химически опасный объект филиал «Быховский» ОАО «Бабушкина крынка». По легенде здесь произошел выброс аммиака. Проведены необходимые неотложные работы, разведка в зоне химического заражения с привлечением сил ГСЧС. Задействован районный ситуационный штаб управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Практически отработаны действия звена радиационной разведки, звена специальной обработки. Территориальный пункт выдачи СИЗ и погрузочное звено приведены в готовность.

На втором этапе учений отработаны действия по обеспечению устойчивого функционирования района в ходе выполнения мероприятий гражданской обороны.

«Взрыв» произошел на котельной УКП «Жилкомхоз». Нет необходимости говорить, чем в реальности грозит такое ЧС на объекте жизнеобеспечения населения району.

Спустя несколько минут после поступления вводной на место прибыли формирования гражданской обороны, подразделения РОЧС и служб гражданской обороны района. Велись восстановительные работы на коммунально-энергетических сетях, аварийно-спасательные работы, разведка в зоне обрушения.

Отработан комплекс мероприятий по защите населения от последствий радиационной аварии на Смоленской АЭС. Задействована эвакуационная комиссия района, развернута группа приема и размещения временно отселяемого населения, подвижный пункт продовольственного снабжения.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при райисполкоме говорили о положительных результатах учений. В целом с поставленными задачами справились. Выявленные недостатки устранялись оперативно.

К слову, тестирование членов комиссии по вопросам защиты населения и территорий от ЧС и гражданской обороны показало высокий уровень знаний.

Екатерина ГУРСКАЯ.