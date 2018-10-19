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На Быховщине прошел районный конкурс пахарей

20.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Поле близ деревни Седич издалека чернеет свежими бороздами. Здесь прошел районный конкурс пахарей. Состязание еще не началось, а механизаторов уже встречали на землях филиала «Мокрянский» задорными песнями и угощали ароматными яблоками, выращенными в хозяйстве. По-настоящему теплый прием!

На Быховщине прошел районный конкурс пахарей


На Быховщине прошел районный конкурс пахарей


На Быховщине прошел районный конкурс пахарей


На Быховщине прошел районный конкурс пахарей


На Быховщине прошел районный конкурс пахарей


На Быховщине прошел районный конкурс пахарей

На Быховщине прошел районный конкурс пахарей

Условия конкурса озвучены, жеребьевка пройдена, да и техника уже заждалась. На линейке готовности пахотные агрегаты — мощные МТЗ-3022 с восьмикорпусными оборотными плугами. Рядом с ними разместились красавцы МТЗ -1221 с четырехкорпусными «прицепными».

Механизаторы торопливо рассаживаются по кабинам. Старт дан! Сельхозтехника устремляется на заранее отмеренные участки. На загонках закипела работа.

Нужно отдать должное, хлеборобы свое дело знают: многие уже с первой борозды уверенно выполняют задание. Оно и понятно: в кабинах — лучшие из лучших. У опытных водителей железных коней за годы уже отработаны свои, индивидуальные приемы вспашки. Правда, на поле без знания технологии не обойтись: урожайность от этого во многом и зависит.

Последние метры «разутюжены», наметанный взгляд участников критично осматривает работу. А по следам тракторов уже торопятся члены жюри.

Умения и мастерство оценивали со всей строгостью. Обращали внимание на глубину вспашки, прямолинейность борозд, ровность поверхности почвы, «чистоту» обработанных участков поля.

Баллы суммированы, итоги подведены. Осталось лишь озвучить победителей. Слово берет глава района Дмитрий Мартинович. Он подчеркивает: механизаторский труд — дело важнейшее. От качества и технологичности работы каждого пахаря зависит общее благополучие Быховщины.

Торжественный момент — объявление самых рачительных хозяев полей — наступил. К церемонии награждения присоединилась председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Гирилович. Все аграрии-конкурсанты получили бонусы —  продовольственные пакеты.

Чествование хоть и не длилось долго, но стало настоящим «звездным часом» для механизаторов. Спасибо, пахари, за труд!

Таблица победителей районного конкурса пахарей

Место МТЗ -1221 с 4-корпусными оборотными плугами МТЗ-3022 с 8-корпусными оборотными плугами
I Виктор Вербичев

(ОАО «Воронино»)

 Андрей Бондарчик

(ф-л «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ»)
II Александр Тиханков

(ОАО «Володарский»)

 Сергей Русовский

(ОАО «Следюки»)
III Сергей Тишков

(ф-л «Мокрянский» ОАО «Быховский КОСЗ»)

 Владимир Пинчуков

(ОАО «Володарский»)

Алеся МУХАЧЕВА.

 
 
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  Поле близ деревни Седич издалека чернеет свежими бороздами. Здесь прошел районный конкурс пахарей. Состязание еще не началось, а механизаторов
 
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