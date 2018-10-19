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Агроэкоусадьба «Рыбацкая пульва» Быховского района — в числе победителей республиканского конкурса на «Лучшую агроэкоусадьбу года»

20.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Какое оно, идеальное утро? Только представьте, вы встали пораньше, вышли на террасу на втором этаже, в руках держите чашечку свежесваренного ароматного кофе. Тишина, гармония. Вашему взору представляется живописная картина – поблескивающая перламутром гладь воды…

Агроэкоусадьба «Рыбацкая пульва» Быховского района — в числе победителей республиканского конкурса на «Лучшую агроэкоусадьбу года»


Агроэкоусадьба «Рыбацкая пульва» Быховского района — в числе победителей республиканского конкурса на «Лучшую агроэкоусадьбу года»


Агроэкоусадьба «Рыбацкая пульва» Быховского района — в числе победителей республиканского конкурса на «Лучшую агроэкоусадьбу года»


Агроэкоусадьба «Рыбацкая пульва» Быховского района — в числе победителей республиканского конкурса на «Лучшую агроэкоусадьбу года»


Агроэкоусадьба «Рыбацкая пульва» Быховского района — в числе победителей республиканского конкурса на «Лучшую агроэкоусадьбу года»


Агроэкоусадьба «Рыбацкая пульва» Быховского района — в числе победителей республиканского конкурса на «Лучшую агроэкоусадьбу года»

Именно такое утро встречает гостей агроэкоусадьбы «Рыбацкая пульва». А за ним следует насыщенный событиями и развлечениями день. Вечером постояльцы устраиваются у потрескивающего угольками костра.

На протяжении восьми лет Валентина и Вячеслав Крупта гостеприимно, душевно принимают посетителей. «Рыбацкая пульва» полюбилась и завоевала доверие не только среди белорусов. Частыми гостями становятся россияне. В белорусскую глубинку едут из Германии, Америки, Австрии, Израиля.

Лучшей агроэкоусадьба признана официально. Подтверждение тому – победа в республиканском конкурсе «Лучшая агроэкоусадьба года». Первенство «Рыбацкая пульва» завоевала в номинации «Спорт и здоровье».

– Это дело нашей жизни, – делятся Валентина и Вячеслав, – а когда занятие по душе, то и работа в радость. Встречаем гостей, готовим, обслуживаем, развлекаем вдвоем. Бывает трудно, но усталость приятная. Наши постояльцы уезжают отдохнувшими и всегда благодарны за радушный прием.

Акцент хозяева «Рыбацкой пульвы» делают на спорте и здоровье. Отдыхать здесь любят активно – катание на водных лыжах, катамаране, байдарках. Игры в мини-футбол, настольный теннис, волейбол, бильярд. Зимой – лыжи, коньки и сани.

Никто не откажется от русской баньки на дровах «по-черному» с чайной церемонией и СПА-процедурами. А какой здесь накроют стол! «Всего не расскажешь, – убеждена Валентина, – лучше приезжайте и сами все увидите».

А вот агроэкоусадьба «Гостинный двор» в деревне Залохвенье претендует на Гран-при конкурса. Церемония награждения победителей в номинациях и определение обладателя Гран-при конкурса состоится в середине ноября в рамках специализированной конференции по вопросам развития агроэкотуризма в Беларуси.

Быховский район — известный лидер области по развитию агроэкотуризма. 37 агроэкоусадеб приняли за этот год более 7 тысяч туристов.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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