Молодёжи Беларуси предлагают придумать своего супергероя





В Беларуси стартовал творческий конкурс для молодёжи, в рамках которого нужно создать своего супергероя.

Организатором этого необычного конкурса под названием «Супергерои для Суперцелей» выступил Национальный координатор по достижению целей устойчивого развития. Участники должны придумать своего супергероя или супергероиню и нарисовать комикс, в котором рассказывается о том, как герой помогает Беларуси достигать Цели устойчивого развития .





Комикс может быть исполнен в любой технике и стиле — на бумаге или в графическом редакторе. Единственное требование — история и концепт персонажа должны находиться на одном изображении формата .jpg или .png либо на листе формата не более чем А2. Принять участие в креативном конкурсе могут молодые люди от 12 до 22 лет. Можно участвовать как самому, так и в группе с друзьями.

При оценке работы будет учитываться оригинальность супергероя и то, насколько запоминающимся будет сюжет и персонажи комикса.

Готовые рисунки вместе с формой заявки принимаются до 20 ноября включительно по адресу: 220030, г. Минск, ул. Кирова 17, оф. 301 Программа развития ООН в Республике Беларусь с пометкой «На конкурс комиксов на лучшего супергероя, супергероиню для достижения Целей устойчивого развития «Супергерои для Суперцелей» либо по электронной почте sdgs.in.belarus@gmail.com.





Каждый участник или группа могут предоставить на конкурс только одну работу. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками. А результаты конкурса и лучшие комиксы можно будет посмотреть на сайте sdgs.by . Там же можно узнать подробнее о правилах и условиях.