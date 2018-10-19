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Молодёжи Беларуси предлагают придумать своего супергероя

20.10.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Молодёжи Беларуси предлагают придумать своего супергероя

В Беларуси стартовал творческий конкурс для молодёжи, в рамках которого нужно создать своего супергероя.

Организатором этого необычного конкурса под названием «Супергерои для Суперцелей» выступил Национальный координатор по достижению целей устойчивого развития. Участники должны придумать своего супергероя или супергероиню и нарисовать комикс, в котором рассказывается о том, как герой помогает Беларуси достигать Цели устойчивого развития.

Молодёжи Беларуси предлагают придумать своего супергероя

Комикс может быть исполнен в любой технике и стиле — на бумаге или в графическом редакторе. Единственное требование — история и концепт персонажа должны находиться на одном изображении формата .jpg или .png либо на листе формата не более чем А2. Принять участие в креативном конкурсе могут молодые люди от 12 до 22 лет. Можно участвовать как самому, так и в группе с друзьями.

При оценке работы будет учитываться оригинальность супергероя и то, насколько запоминающимся будет сюжет и персонажи комикса.

Готовые рисунки вместе с формой заявки принимаются до 20 ноября включительно по адресу: 220030, г. Минск, ул. Кирова 17, оф. 301 Программа развития ООН в Республике Беларусь с пометкой «На конкурс комиксов на лучшего супергероя, супергероиню для достижения Целей устойчивого развития «Супергерои для Суперцелей» либо по электронной почте sdgs.in.belarus@gmail.com.

Молодёжи Беларуси предлагают придумать своего супергероя

Каждый участник или группа могут предоставить на конкурс только одну работу. Победители будут награждены дипломами и ценными подарками. А результаты конкурса и лучшие комиксы можно будет посмотреть на сайте sdgs.by. Там же можно узнать подробнее о правилах и условиях.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси стартовал творческий конкурс для молодёжи, в рамках которого нужно создать своего супергероя. Организатором этого необычного конкурса под названием...
 
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