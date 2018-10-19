В Мстиславле прошла Покровская ярмарка

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Осенние ярмарки на Мстиславщине стали уже традиционными. Это мероприятие ежегодно ждут все: и производители, и покупатели, которые приходят сюда, чтобы пополнить свои продовольственные запасы на зиму.





В минувшее воскресенье напротив городского рынка прошла Покровская ярмарка сельскохозяйственной продукции, а также продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса.

С самого утра здесь было многолюдно и оживлённо. Кто на велосипеде, кто на авто, кто на лошади подъезжал, чтобы приобрести тот или иной товар.

Предприятия, организации района с самого утра уже были готовы принимать первых покупателей. Свои места на месте торговли заняли и граждане, которые решили поучаствовать в сельскохозяйственной ярмарке и продать излишки овощей, выращенных на личных участках.





Большие очереди выстраивались у торговых точек районного потребительского общества, где продавали зерно, свинину, колбасные изделия. Большой спрос был на лук, клюкву, морковь. Свою продукцию на Покровской ярмарке предлагало ОАО «Сож-Агро». Всего за день сельхозпредприятие продало 188 кг свинины.





Кондитерские и хлебобулочные изделия можно было приобрести у прилавков Мстиславского филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай». В День матери хлебозаводом было реализовано 80 тортов в праздничном оформлении. Постельные принадлежности, полотенца, сувенирную продукцию можно было приобрести в палатке ОАО «Бытовые и полиграфические услуги «Мстиславчанка».

Свой товар на ярмарке предлагали не только местные предприятия и жители района, но и хозяева личных подсобных хозяйств Кричевского района.

Чтобы загрузить автомобиль и привезти свой товар на ярмарку, Надежде Мурашко из д. Ивановка Кричевского района пришлось встать в 5 утра и преодолеть 36 километров.





— Уже 7 лет подряд мы приезжаем в Мстиславль на ярмарки и привозим продавать овощи, выращенные на личном участке. Сегодня у нас в ассортименте домашняя белокочанная капуста и зелёный перец. Спрос на товар есть, — показывает на почти пустой автомобиль Надежда Михайловна. — Кто-то покупает сетками, кто-то берёт поштучно. Своим покупателям мы даже предлагаем помочь доставить овощи на тележке до их автомобилей. Сельскохозяйственная ярмарка — это мероприятие, которое позволяет людям, которые живут за счёт хозяйства и огорода, немного подзаработать. В Кричевском районе подобные мероприятия не проводятся, поэтому и едем к вам.