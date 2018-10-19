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Лукашенко вырезал из дерева доброго славянского бога Белуна

20.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения агротуристического комплекса «Гродненское поместье «Коробчицы» поучаствовал в создании деревянной скульптуры. С помощью стамески и молотка он помог мастеру изваять славянского бога успеха и добра Белуна. 

«Не переборщил я здесь? Это же творчество. Можно, что угодно творить. Можешь домой забрать. С моей руки – это тебе на счастье будет. Поверь», – сказал глава государства. 

Также Александр Лукашенко отведал несколько национальных блюд и попробовал местные напитки. 

Президент Беларуси в эти дни посещает Гродненскую область. Здесь он знакомится с развитием агротуризма. Лукашенко заявил, что нужно уплотнять деревни и развивать в них агротуризм. 

Напомним, ранее Александр Лукашенко накормил российского коллегу Владимира Путина блинами и драниками из печи на своей малой родине в агрогородке Александрия Шкловского района. 

Лукашенко вырезал из дерева доброго славянского бога Белуна



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Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения агротуристического комплекса «Гродненское поместье «Коробчицы» поучаствовал в создании деревянной...
 
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