Лукашенко вырезал из дерева доброго славянского бога Белуна

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе посещения агротуристического комплекса «Гродненское поместье «Коробчицы» поучаствовал в создании деревянной скульптуры. С помощью стамески и молотка он помог мастеру изваять славянского бога успеха и добра Белуна.

«Не переборщил я здесь? Это же творчество. Можно, что угодно творить. Можешь домой забрать. С моей руки – это тебе на счастье будет. Поверь», – сказал глава государства.

Также Александр Лукашенко отведал несколько национальных блюд и попробовал местные напитки.

Президент Беларуси в эти дни посещает Гродненскую область . Здесь он знакомится с развитием агротуризма. Лукашенко заявил, что нужно уплотнять деревни и развивать в них агротуризм.

Напомним, ранее Александр Лукашенко накормил российского коллегу Владимира Путина блинами и драниками из печи на своей малой родине в агрогородке Александрия Шкловского района.



