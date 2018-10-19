За сутки в Гродненской области произошли 4 пожара

На территории области произошло 4 пожара. Нарушений условий жизнедеятельности людей не зарегистрировано.

Пожар скирды соломы

19 октября в 10.02 поступило сообщение о пожаре скирды соломы в рулонах в поле возле деревни Белогруда Лидского района. Причина пожара устанавливается.

Пожар в квартире

В 13.05 поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире семиквартирного одноэтажного жилого дома в городе Ошмяны по ул. Советской. В результате повреждено имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар автомобиля

19 октября в 14.00 поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля в городе Лида по ул. Энгельса. В результате повреждена приборная панель. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Пожар в хозпостройке

20 октября 2018 в 00.37 поступило сообщение о пожаре в деревянной хозяйственной постройке на территории частного домовладения в д. Доброволя Свислочского района. В результате строение уничтожено. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.