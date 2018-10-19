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В Боровлянах пациент больницы украл аппарат ЭКГ, не дождавшись очереди

20.10.2018 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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В Боровлянах пациент больницы украл аппарат ЭКГ, не дождавшись очереди
Фото из открытых источников

Как стало известно, 36-летнего мужчину привезли в больницу в Боровлянах на машине скорой помощи и оставили дожидаться врача. Спустя некоторое время пациент, не дождавшись своей очереди, похитил аппарат ЭКГ стоимостью свыше 4 тыс. рублей.

В Боровлянах пациент больницы украл аппарат ЭКГ, не дождавшись очереди Под Оршей водитель украл камеру фотофиксации, чтобы не платить штраф

Как сообщил замначальника Минского РУВД Юрий КУСТОВ, пропажу обнаружила медсестра и вызвала милицию. Просмотрев хапись камеры видеонаблюдения, злоумышленник был установлен. В сопроводительном листе, который заполняли медработники, были указаны его данные, поэтому мужчину оперативно нашли.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан. Ему грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Похищенное имущество было изъято.

 
 
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Инцидент произошел в приемном отделении Минской областной клинической больницы.
 
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