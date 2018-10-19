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При взрыве на заводе в России погибли четыре человека, в том числе гражданин Беларуси

20.10.2018 11:00 — Разное | UDF  
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Фото: Группа Вконтакте "ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | СПб"
Спасатели разобрали за ночь более 80% завалов на месте взрыва, который прогремел в цехе завода «Авангард» в деревне Малые Колпаны близ города Гатчина Ленинградской области России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной главк МЧС.

«По состоянию на 07:00 мск разобрано более 80% завалов. В настоящий момент известно об 11 пострадавших, четверо из которых погибли. Два человека остаются в больнице», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области.

Вечером в пятницу ТАСС сообщал, что один из погибших, предположительно, гражданин Беларуси.

«Подтвержденный погибший: мужчина, предположительно, гражданин Республики Беларусь», — сказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Взрыв на заводе по производству пиротехники и кемпинговой мебели «Авангард» произошел в пятницу днем. Возбуждено уголовное дело. Изначально его расследовали по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека», но затем переквалифицировали на статью «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» УК РФ.

При взрыве на заводе в России погибли четыре человека, в том числе гражданин Беларуси

Фото: Группа Вконтакте "ДТП и ЧП | Ленинградская область онлайн | СПб"

Причину ЧП следователи пока не называют, в качестве версии рассматривается нарушение технологического процесса при производстве пиротехнической продукции. Задержан главный инженер завода. Он подозревается в том, что допустил к производству в цех — участок изготовления смеси для пиротехнических изделий третьего класса — неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для таких работ.

 
 
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Спасатели разобрали за ночь более 80% завалов на месте взрыва.
 
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