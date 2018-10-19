Саудовская Аравия признала смерть Хашогги, задержаны 18 человек



Джамаль Хашогги. Фото: Reuters

Дело Хашогги

Реакция США

В связи с этим делом отправлены в отставку заместитель начальника разведки, старший помощник наследного принцаГенпрокурор сообщил, что 18 саудовских подданных были задержаны в рамках этого расследования. Расследование продолжается.Саудовская Аравия впервые признала, что журналист, пропавший после визита в консульства страны в Стамбуле, погиб.В заявлении генпрокурора говорится, что междуи людьми, которые встречались с ним в консульстве, началась драка, которая привела к его смерти.Тело журналиста до сих пор не найдено. Накануне стало известно, что турецкая полиция, расследующая обстоятельства исчезновения Хашогги, ищет его в лесу к северу от Стамбула и в сельской местности по соседству. В день исчезновения видели автомобили, выезжавшие из консульства в этом направлении.Хашогги, известный своей критикой в адрес властей Саудовской Аравии и лично наследного принца, работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. 2 октября он вошел в здание саудовского консульства в Турции. С тех пор его никто не видел.Власти Турции провели следственные действия в консульстве и пришли к выводу, что журналист был убит. Сообщалось, что из Саудовской Аравии в Стамбул прилетели 15 агентов спецслужб. Саудовские власти категорически отрицали причастность к делу Хашогги и заявляли, что журналист покинул здание консульства.По данным лояльной правительству турецкой газеты Yeni Safak, у властей Турции есть несколько аудиозаписей, на которых слышно, как Хашогги пытали, прежде чем убить.По информации издания, на аудиозаписи слышен голос консула Саудовской Аравии, который обращается к предполагаемым убийцам Хашогги:Турецкое издание Middle East Eye со ссылкой на источник, который слышал аудиозапись, сообщало, что убийство заняло семь минут. Расчленять Хашогги якобы начали еще живым, вколов ему какой-то препарат, писало издание Yeni Safak.В последние годы Хашогги стал критиком королевской семьи. В 2017 году он перебрался в США, откуда начал более активно призывать к демократическим реформам в Саудовской Аравии.Источники американской телекомпании Си-эн-эн сообщали, что допрос имел целью заставить Хашогги вернуться в Саудовскую Аравию, но тот отказался, и тогда его убили. По данным Си-эн-эн, в королевстве журналиста подозревали в связях с Катаром.Газета Washington Post, где саудовский журналист регулярно печатал свои колонки, сообщала со ссылкой на источники в американской разведке, что саудовские чиновники получили приказ от наследного принца«заманить» Хашогги в Саудовскую Аравию и арестовать там.В консульство Саудовской Аравии в Стамбуле Хашогги отправился за справкой о разводе с женой, оставшейся на родине, что было необходимо ему для заключения брака с турецкой женщиной. Саудовская сторона настаивала, что, получив консульские услуги, Хашогги покинул здание невредимым. Турецкая полиция считает, что его убили в дипломатическом учреждении.Президент СШАпригрозил жестко наказать Саудовскую Аравию в том случае, если будет установлена вина властей в убийстве журналиста. Позже он смягчил свою риторику и выступил против поспешных обвинений в адрес Эр-Рияда.На этой неделе в Эр-Рияд для переговоров с королем Саудовской Аравии и наследным принцем по поручению президента США прилетал госсекретарь. Сам Трамп разговаривал по телефону с королем Саудовской Аравиии наследным принцем. Те отрицали, что что-либо знают о судьбе журналиста.После этого стало известно, что власти Саудовской Аравии начали расследование в отношении генконсула в Стамбуле, который покинул Турцию после исчезновения журналиста.США запросили аудиозапись, о которой сообщали турецкие СМИ, говорил Трамп. При этом он оговаривался, что не уверен в существовании такой записи.Газета New York Times писала, что американская разведка допускает причастность наследного принца Мухаммеда ибн Салман аль-Сауда к исчезновению журналиста. Однако официальный представитель Саудовской Аравии, знакомый с расследованием, заявил в пятницу агентству Рейтер, что принц не знал об операции, которая привела к смерти журналиста.— сказал собеседник агентства на условиях анонимности, признав при этом, что существует практика возвращения критиков королевства в страну.В четверг, 18 октября, госсекретарь Помпео заявил журналистам, что посоветовал Трампу дать Саудовской Аравии несколько дней для завершения расследования исчезновения Хашогги.После заявления генпрокурора Саудовской Аравии сенатор-республиканец, который резко критиковал Саудовскую Аравию после исчезновения Хашогги, написал в «Твиттере», что скептически относится к заявлению Эр-Рияда о первых итогах расследования.Позже его прокомментировал и Трамп. В отличие от сенатора, он назвал расследование первым «большим шагом». По словам президента США, объяснения Саудовской Аравии заслуживают доверия. Трамп также считает «очень важным» то, что произведены задержания, и не допускает того, чтобы возможные санкции против Эр-Рияда затронули контракты на поставку оружия.