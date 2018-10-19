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В Минске побит температурный рекорд 88-летней давности

20.10.2018 10:51 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Беларуси четыре дня подряд, 16−19 октября обновлялись температурные рекорды.

При этом 17, 18 и 19 октября переписаны максимумы дня за весь период метеонаблюдений, сообщает БелаПАН.

19 октября на территорию страны начала поступать более холодная воздушная масса, однако было теплее, чем предполагали синоптики. В частности, в Минске воздух прогрелся до +17,6 градуса при прогнозе 14−16. Тем самым оказался побит температурный рекорд дня 1930 года (17,2 градуса).

Обновились максимумы в Витебске — 17,6 (было 17,5 в 1957 году) и Гомеле — 20,7 (19,7 в 1996-м).

Температурный рекорд дня на всей территории страны составлял 19,9 градуса выше нуля (зафиксирован в 1961 году в Бресте и в 1996 году в Василевичах Гомельской области). Сейчас он оказался превышен почти на два градуса. Самым теплым местом снова оказались Василевичи — 21,7 (в Бресте было 18,5).

На северо-западе страны было намного прохладнее. Минимум дня отмечен в Лынтупах (Витебская область) на границе с Литвой -11,5 градуса.

Накануне, 18 октября, новый рекорд дня составил 22,9 градуса тепла (Брагин, Гомельская область) против 22,4 (в Василевичах в 2017 году). Обновились максимумы в столице и всех областных центрах, за исключением Гродно.

17 октября был обновлен температурный рекорд дня 39-летней давности (23,6 градуса в Брагине против 23 на метеостанции «Полесская» в Брестской области). Пали рекорды в Минске, Витебске, Могилеве и Гомеле.

16 октября отмечены локальные температурные рекорды, в том числе в Витебске, Гомеле и Могилеве.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 24
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В Беларуси четыре дня подряд, 16−19 октября обновлялись температурные рекорды.
 
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