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— сказал господинспециальному корреспондентуНапомним, в конце августа ФБК Алексея Навального опубликовал расследование о нарушениях при закупках питания для Росгвардии. По данным фонда, после того как в декабре 2017 года единственным ее поставщиком стал ООО «Мясокомбинат ''Дружба народов''», цены на базовые продукты выросли в два-три раза. В Росгвардии назвали расследование ФБК провокацией, а глава службы Виктор Золотов в видеообращении вызвал оппозиционера на поединок. Мясокомбинат, о котором говорится в расследовании, подал нав суд.Когда господин Навальный вышел после 20 суток ареста за нарушения при проведении митинга, он ответил господину Золотову видеороликом. В нем оппозиционер говорит, что драться не будет, но пригласил главу Росгвардии на дебаты на один из федеральных телеканалов.