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Золотов предложил "пропустить" Навального через полиграф

20.10.2018 10:47 — Разное | UDF  
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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить Алексея Навального на полиграфе и пообещал, что тот ответит за «свою ложь».

«Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф…»,— сказал господин Виктор Золотов специальному корреспонденту “Ъ” Андрею Колесникову.

Напомним, в конце августа ФБК Алексея Навального опубликовал расследование о нарушениях при закупках питания для Росгвардии. По данным фонда, после того как в декабре 2017 года единственным ее поставщиком стал ООО «Мясокомбинат ''Дружба народов''», цены на базовые продукты выросли в два-три раза. В Росгвардии назвали расследование ФБК провокацией, а глава службы Виктор Золотов в видеообращении вызвал оппозиционера на поединок. Мясокомбинат, о котором говорится в расследовании, подал на Алексея Навального в суд.

Когда господин Навальный вышел после 20 суток ареста за нарушения при проведении митинга, он ответил господину Золотову видеороликом. В нем оппозиционер говорит, что драться не будет, но пригласил главу Росгвардии на дебаты на один из федеральных телеканалов.

 
 
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Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить Алексея Навального на полиграфе.
 
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