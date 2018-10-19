ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Надежнее прятаться в Минске: Москва выдала Кыргызстану бывшего советника президента Атамбаева

20.10.2018 10:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Икрамжан Илмиянов
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал бывшего советника экс-президента Икрамжана Илмиянова. В пресс-службе ГКНБ уточнили «Интерфаксу», что информация о подробностях задержания бывшего чиновника будет позже. По данным агентства, господин был доставлен в Бишкек из Москвы.

Накануне он был объявлен в розыск в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. Сообщалось, что «в июне 2018 года он выехал за пределы страны, и его местонахождение было неизвестно».

В пресс-службе Верховного суда Киргизии сказали ТАСС, что он был заочно арестован в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела по статье «Вымогательство взятки».

В июле по подозрению в коррупции был арестован экс-премьер Жанторо Сатыбалдиев. Он стал вторым бывшим главой правительства, работавший с прежним президентом Алмазбеком Атамбаевым и впоследствии оказавшийся под стражей. Неофициально известно, что список экс-чиновников, к которым у ГКНБ есть вопросы, будет расти. Следственная группа намеревалась допросить экс-главу спецслужбы Абдиля Сегизбаева и бывшего председателя финансовой полиции Болота Суюмбаева. Общественность требует возбуждения уголовного дела и против самого экс-президента Атамбаева.

Напомним, что клан экс-президента Курманбека Бакиева прячется от кыргызского суда в Минске и Беларусь их не выдает.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГКНБ Киргизии задержал бывшего советника экс-президента Икрамжана Илмиянова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Агроэкоусадьба «Рыбацкая пульва» Быховского района — в числе победителей республиканского конкурса на «Лучшую агроэкоусадьбу года»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика