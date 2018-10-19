Кадыров встретился с участниками митинга в Ингушетии. Он извинился после критики протеста



Рамзан Кадыров. Фото: "Коммерсант"

«Коммерсантъ»

«МБХ Медиа»

Наканунеприехал в ингушское село Сурхахи. Он встретился св мечети в присутствии жителей села.— рассказал «Коммерсанту» один из лидеров оппозиции, сопредседатель Совета старейшин ИнгушетииРодственник Нальгиева Ислам в разговоре с «МБХ Медиа» рассказал, что Кадыров приехал в село, поскольку был недоволен выступлением старейшины.— рассказал он.Сам Кадыровв своем Telegram-канале, что на встрече попросил Нальгиева объяснить причину неуважительных высказываний в его адрес. По его словам, Нальгиев посчитал критическими выступления Кадырова по поводу протестов.написал Кадыров.Он добавил, что они— написал он.В конце сентября Рамзан Кадыров и глава Ингушетииподписали соглашение о границе между регионами и об обмене землями. Документ вступил в силу 16 октября. Против этого выступают жители Ингушетии. Накануне Кадыров сказал, что акции устраиваетКонституционный суд Ингушетии пообещал проверить закон о границе с Чечней.