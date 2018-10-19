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Кадыров встретился с участниками митинга в Ингушетии. Он извинился после критики протеста

20.10.2018 10:42 — Разное | UDF  
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Рамзан Кадыров. Фото: "Коммерсант"
Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился перед участником митинга против границы Ингушетии и Чечни, старейшиной Мухажиром Нальгиевым, сообщают «Коммерсантъ» и «МБХ Медиа». Ранее он предложил протестующим провести митинг в Чечне, сказав: «Если вы оттуда живыми уйдете — я тот, кем вы меня обзываете».

Накануне Кадыров приехал в ингушское село Сурхахи. Он встретился с Нальгиевым в мечети в присутствии жителей села.

«Поговорил, вполне мирно. Нальгиев сказал, что попытки надавить на него, испугать бесполезны. Затем оба извинились друг перед другом и нормально разошлись»,— рассказал «Коммерсанту» один из лидеров оппозиции, сопредседатель Совета старейшин Ингушетии Сираждин Султыгов.

Родственник Нальгиева Ислам в разговоре с «МБХ Медиа» рассказал, что Кадыров приехал в село, поскольку был недоволен выступлением старейшины. «Кадыров извинился за свои слова. Сказал, что его неправильно поняли, что он весь народ не оскорблял, а имел ввиду, только двух-трех человек, которые выступали против него. Они поговорили, все закончилось рукопожатием» — рассказал он.

Сам Кадыров написал в своем Telegram-канале, что на встрече попросил Нальгиева объяснить причину неуважительных высказываний в его адрес. По его словам, Нальгиев посчитал критическими выступления Кадырова по поводу протестов.

«Я сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии. Я говорил в своем выступлении, которое упомянул Мухажир, об Ахмеде Погорове (бывший глава МВД Ингушетии. — прим.) и подобных ему, которым нет дела до земли и земельного вопроса, а преследуют политические и провокационные интересы, стремятся внести раздор между нашими народами», — написал Кадыров.

Он добавил, что они «обнялись и расстались, подводя черту под разговорами на данную тему». «Хочу ещё раз отметить, что настоящий чеченец или ингуш всегда, при любых обстоятельствах ведет себя достойно, не совершает поступков, способных задеть чью-то честь, внести раздор, не поддаётся эмоциям, находит в себе силы объясниться», — написал он.

В конце сентября Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между регионами и об обмене землями. Документ вступил в силу 16 октября. Против этого выступают жители Ингушетии. Накануне Кадыров сказал, что акции устраивает «кучка, которая называет себя предводителями».

Конституционный суд Ингушетии пообещал проверить закон о границе с Чечней.

 
 
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Глава Чечни извинился перед участником митинга против границы Ингушетии и Чечни.
 
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