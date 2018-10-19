|
Кадыров встретился с участниками митинга в Ингушетии. Он извинился после критики протеста
Рамзан Кадыров. Фото: "Коммерсант"
Накануне Кадыров приехал в ингушское село Сурхахи. Он встретился с Нальгиевым в мечети в присутствии жителей села.
«Поговорил, вполне мирно. Нальгиев сказал, что попытки надавить на него, испугать бесполезны. Затем оба извинились друг перед другом и нормально разошлись»,— рассказал «Коммерсанту» один из лидеров оппозиции, сопредседатель Совета старейшин Ингушетии Сираждин Султыгов.
Родственник Нальгиева Ислам в разговоре с «МБХ Медиа» рассказал, что Кадыров приехал в село, поскольку был недоволен выступлением старейшины. «Кадыров извинился за свои слова. Сказал, что его неправильно поняли, что он весь народ не оскорблял, а имел ввиду, только двух-трех человек, которые выступали против него. Они поговорили, все закончилось рукопожатием» — рассказал он.
Сам Кадыров
«Я сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии. Я говорил в своем выступлении, которое упомянул Мухажир, об Ахмеде Погорове (бывший глава МВД Ингушетии. — прим.) и подобных ему, которым нет дела до земли и земельного вопроса, а преследуют политические и провокационные интересы, стремятся внести раздор между нашими народами», — написал Кадыров.
Он добавил, что они «обнялись и расстались, подводя черту под разговорами на данную тему». «Хочу ещё раз отметить, что настоящий чеченец или ингуш всегда, при любых обстоятельствах ведет себя достойно, не совершает поступков, способных задеть чью-то честь, внести раздор, не поддаётся эмоциям, находит в себе силы объясниться», — написал он.
В конце сентября Рамзан Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между регионами и об обмене землями. Документ вступил в силу 16 октября. Против этого выступают жители Ингушетии. Накануне Кадыров сказал, что акции устраивает «кучка, которая называет себя предводителями».
Конституционный суд Ингушетии пообещал проверить закон о границе с Чечней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Чечни извинился перед участником митинга против границы Ингушетии и Чечни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)