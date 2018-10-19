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Супермодель вышла замуж за миллиардера с новогрудскими корнями
Карли Клосс
Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей мира — 26-летняя Карли Клосс и 33-летний Джошуа Кушнер узаконили свои отношения. Церемония накануне прошла в Нью-Йорке и была довольно скромной: всего 80 гостей. Пышное торжество новобрачные, которые встречались шесть лет, хотят устроить следующей весной.
Супермодель, выйдя замуж за бизнесмена, породнилась с семьей Дональда Трампа — старший брат ее супруга, Джаред Кушнер, женат на дочери президента США Иванке Трамп и является его старшим советником.
У братьев Кушнер белорусские корни. Ранее зять Трампа на страницах The Observer делился историей своей семьи, корни которой уходят в белорусский Новогрудок.
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Американского бизнесмена из ближайшего круга Трампа.
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