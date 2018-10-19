Супермодель вышла замуж за миллиардера с новогрудскими корнями



Карли Клосс









Одна из самых высокооплачиваемых супермоделей мира — 26-летняяи 33-летнийузаконили свои отношения. Церемония накануне прошла в Нью-Йорке и была довольно скромной: всего 80 гостей. Пышное торжество новобрачные, которые встречались шесть лет, хотят устроить следующей весной.Супермодель, выйдя замуж за бизнесмена, породнилась с семьей— старший брат ее супруга,, женат на дочери президента СШАи является его старшим советником.У братьев Кушнер белорусские корни. Ранее зять Трампа на страницах The Observer делился историей своей семьи, корни которой уходят в белорусский Новогрудок.