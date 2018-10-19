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«Куда ни прилетит, везде развитие, а как улетит — денег нет, плати налоги».

«На Горького на всех парковках стоит знак, запрещающий остановку, на каждом перекрестке по два-три человека в форме. Лукашенко, если люди тебя выбирали столько лет, чего ты так их боишься? К окнам не подходить, по улице не ходить, учебки многие закрыты, всех трясут и проверяют… Просто смешно и противно».

, наверное, на самом деле недолюбливает Гродно, как об этом не первый год гласит народная молва. На это намекает и то, что высокий гость начал визит в королевский город с вопросов сельского хозяйства.— признался на встрече со студентами гродненских университетов Лукашенко.Есть ощущение, что глава государства до конца не понимает значение Гродно для страны. И дело даже не в том, что он начал встречу с местным руководством с разговоров о кукурузе. Проблема в том, что кроме успехов местных аграриев, «Азота» и мясокомбината, официальный лидер, похоже, не видит другого потенциала древнего города.Тем временем, Гродно, хоть и с опозданием в несколько десятилетий, наконец, начинает зарабатывать на туризме. Введение безвизового режима открыло для города новые возможности. Но мы снова и снова слышим о проблемах с обеспечением кормовой базы в животноводстве и недоборах урожая зерновых из-за засухи.Вызывает вопросы и тревога бессменного руководителя страны из-за того, что молодые белорусы все чаще стремятся получить образование за границей.Во-первых, не в последнюю очередь благодаря нынешней политике белорусская система образования находится в состоянии перманентного реформирования. Что, наверняка, не может не сказываться на качестве полученных знаний.Во-вторых, слова эти звучат, кажется, не совсем искренне, учитывая опыт ряда топ-чиновников страны, чьи дети получили или получают образование за рубежом.И еще одно наблюдение. Люди, похоже, устали от показухи. Многие гродненцы, судя по комментариям в соцсетях и на форумах, были не в восторге ни от авральной подготовки к визиту, ни от самого приезда руководителя страны.Вот несколько высказываний на форуме гродненского блога