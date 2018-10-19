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Лукашенко признал, что в Беларуси не станешь долларовым миллиардером
Фото: president.gov.by
— Сейчас через Беларусь движется все. Потому что тихая, спокойная транзитная страна. Ну, окажи услугу человеку, который везет товар. Я утрированно говорю: где-то отремонтируй машину, предложи драники ему. У нас на трассе от Смоленска до Бреста везде хорошие деревни и города, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. — Да, миллиардером долларовым, как в России, не станешь. И не надо.
И в то же время президент назвал Беларусь одной из лучших для жизни людей.
"У нас хорошая страна. В нее обратно домой хочется возвращаться", - добавил белорусский лидер.
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Об этом глава Беларуси заявил 19 октября, выступая перед студентами в Гродно.
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