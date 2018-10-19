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Украина и МВФ договорились о новой программе stand-by на $3,9 млрд

20.10.2018 11:05 — Разное | Интерфакс  
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Уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

"Новая программа stand-by с запрошенным доступом к SDR2,8 млрд (эквивалент $3,9 млрд) послужит основой для экономической политики властей в 2019 году", – говорится в сообщении МВФ в пятницу вечером.

Согласно ему, соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ и отопление для домохозяйств, отражающего рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.

Фонд указывает, что новое соглашение основывается на прогрессе, достигнутом в рамках программы EFF по уменьшению макроэкономических уязвимостей, и будет, в частности, сфокусировано на продолжении финансовой консолидации и снижении инфляции, а также реформах по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического секторов.

"Достигнутое сегодня соглашение отражает приверженность МВФ продолжать оказывать Украине помощь в достижении более сильного, устойчивого и всеобъемлющего экономического роста", – отмечает МВФ.

Он добавляет, что решающее значение для достижения этих целей будет иметь упорство и эффективность украинских властей в имплементации необходимых мер.

Фонд указывает, что новая программа была разработана в тесной координации со Всемирным банком и Европейским союзом, которые имеют параллельные программы по поддержке Украины.

Как ранее отмечала и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова, возобновление финансового сотрудничества с МВФ откроет путь к льготному привлечению в госбюджет ;800 млн под гарантии Всемирного банка, а также к получению первого транша макрофинансовой помощи от ЕС на EUR500 млн.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,17 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд ($1,64 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако Фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

С июля 2017 года Украина находилась в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу: Фонд настаивал на повышении цены газа для населения до рыночного уровня, которое, по разным оценкам, могло составить от 30% до 80% в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считал такое резкое повышение неоправданным.

Позиция Фонда являлась достаточно жесткой, так как правительство в минувшем году приняло постановление о повышении газовых цен, что позволило Украине получить транш кредита МВФ, однако впоследствии в одностороннем порядке отказалось от его выполнения. Лишь в эту пятницу правительство решилось повысить цены на газ для населения на 23% с 1 ноября, однако их новый уровень по-прежнему существенно ниже цен для промышленности.

В ходе переговоров стороны пришли к соглашению о досрочном прекращении программы EFF и открытии более краткосрочной программы stand by для поддержки макрофинансовой стабильности Украины на период с конца 2018 по начало 2020 года, когда страна будет проходить через выборы президента и парламента и формирование нового правительства.

 

 
 
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Уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA),...
 
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