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Шойгу сообщил об уничтожении 87,5 тыс. боевиков за три года операции в Сирии
За три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при её поддержке полностью разгромлены бандформирования ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация - ИФ), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Всего за время операции уничтожено свыше 87500 боевиков, освобождено 1411 населённых пунктов и более 95% территории Сирии", - сообщил Шойгу, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу ("СМОА плюс"), отметив, что в Сирии "освобождены ключевые населённые пункты и деблокированы основные коммуникации".
"В настоящее время сирийские вооружённые силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны", - сказал Шойгу.
Также министр обороны РФ заявил, что в ходе боевых действий поражено порядка 122000 объектов террористов, ликвидирована большая часть боевиков.
"В результате целенаправленной работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже более двух с половиной тысяч населённых пунктов по всей стране присоединилось к процессу примирения", - сказал Шойгу.
Российские сапёры за время операции в Сирии разминировали 6500 гектаров территории республики, 1500 километров дорог, свыше 19000 зданий и сооружений.
По данным ООН, подчеркнул Шойгу, почти 7 млн человек покинуло Сирию из-за войны. "Сейчас ситуация в стране позволяет им вернуться в свои дома. Россия вносит весомый вклад в этот процесс", - заявил министр.
По его словам, особое внимание уделяется решению гуманитарных проблем в Сирии и возвращению беженцев в свои дома.
В частности, в Москве функционирует Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев, а в Дамаске - Центр приёма, распределения и размещения беженцев, сказал Шойгу, также проинформировав коллег, что в Сирии созданы пункты пропуска беженцев из Ливана и Иордании.
"С 18 июля текущего года их пересекло уже около 17000 человек. Всего с начала операции в Сирийскую Арабскую Республику из-за рубежа возвратилось свыше 245000 вынужденных переселенцев. Ещё около 2 млн сирийцев изъявили желание вернуться на родину из мест временного проживания за границей", - сообщил Шойгу.
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За три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при её поддержке полностью разгромлены бандформирования ИГИЛ (запрещённая в РФ...
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