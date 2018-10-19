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Саудовская Аравия признала смерть журналиста Хашкаджи в консульстве в Стамбуле

20.10.2018 10:48 — Разное | Интерфакс  
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Генеральный прокурор Саудовской Аравии признал смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщает в субботу телеканал Al-Ekhbariya.

По его словам, к смерти привела драка между журналистом и находящимися в консульстве людьми.

Сообщается, что 18 подданных Саудовской Аравии были задержаны, от должностей освобождены королевский советник Сауда аль-Кахтани и замглавы саудовской разведки Ахмад Аль-Ассири.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, работавший и проживавший в США, исчез 2 октября после того, как зашел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, где в это время находилась делегация из Эр-Рияда.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашкаджи причастны саудовские власти.

 
 
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Генеральный прокурор Саудовской Аравии признал смерть журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи, сообщает в субботу телеканал Al-Ekhbariya. По его словам, к смерти привела...
 
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