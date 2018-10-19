Погибли четыре женщины в аварии с участием легковушки и трактора под Чериковым

В результате столкновения легкового автомобиля и трактора с плугами на трассе в Чериковском районе погибли четыре женщины, еще одна получила серьезные травмы, сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

"В пятницу около 19.30 в результате столкновения автомобиля Renault и трактора, двигавшегося в попутном направлении, погибли 40-летняя водитель легкового автомобиля и три женщины-пассажира (19, 35 и 49 лет). Еще одна 19-летняя пассажирка госпитализирована с тяжелыми травмами", - сказано в сообщении пресс-службы СК.

Предполагается, что женщина-водитель не заметила прицепленный к трактору "Белорус" массивные пахотные плуги. В результате автомобиль на высокой скорости врезался в прицепное устройство.