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Во Львове 800 человек эвакуированы из-за ложного сообщения о минировании железнодорожного вокзала
Около 800 человек персонала и пассажиров эвакуировали утром в субботу на железнодорожном вокзале во Львове после сообщения анонима о минировании.
Как сообщает полиция Львовской области в Фейсбук, после сообщения о минировании на месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы. Были эвакуированы около 800 человек персонала и пассажиров.
Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено.
Полицейские устанавливают личность человека, который сообщил о ложном минировании, решается вопрос об открытии уголовного производства, отмечается в сообщении.
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Около 800 человек персонала и пассажиров эвакуировали утром в субботу на железнодорожном вокзале во Львове после сообщения анонима о минировании. Как сообщает...
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