Во Львове 800 человек эвакуированы из-за ложного сообщения о минировании железнодорожного вокзала

Около 800 человек персонала и пассажиров эвакуировали утром в субботу на железнодорожном вокзале во Львове после сообщения анонима о минировании.

Как сообщает полиция Львовской области в Фейсбук, после сообщения о минировании на месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы. Были эвакуированы около 800 человек персонала и пассажиров.

Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено.

Полицейские устанавливают личность человека, который сообщил о ложном минировании, решается вопрос об открытии уголовного производства, отмечается в сообщении.