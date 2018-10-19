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Во Львове 800 человек эвакуированы из-за ложного сообщения о минировании железнодорожного вокзала

20.10.2018 10:15 — Разное | Интерфакс  
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Около 800 человек персонала и пассажиров эвакуировали утром в субботу на железнодорожном вокзале во Львове после сообщения анонима о минировании.

Как сообщает полиция Львовской области в Фейсбук, после сообщения о минировании на месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог, следственно-оперативная группа и другие службы. Были эвакуированы около 800 человек персонала и пассажиров.

Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию - взрывоопасных предметов не обнаружено.

Полицейские устанавливают личность человека, который сообщил о ложном минировании, решается вопрос об открытии уголовного производства, отмечается в сообщении.

 
 
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Около 800 человек персонала и пассажиров эвакуировали утром в субботу на железнодорожном вокзале во Львове после сообщения анонима о минировании. Как сообщает...
 
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