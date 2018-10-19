Футболисты ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко одержали 19 октября в Каспийске победу над махачкалинским «Анжи» в 11-м туре премьер-лиги чемпионата России.

«Анжи» — ЦСКА — 0:2

Судья: В. Казарцев (Санкт-Петербург).

«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Удалый, Чансельор, Савичев, Гиголаев, Ондуа (Тетрашвили, 84), Кулик, Глебов (Чайковский, 75), Долгов (Ахъядов, 59), Понсе.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Магнуссон, Ефремов, Влашич (Хосонов, 77), Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 68), Обляков, Чалов (Жамалетдинов, 73).

Голы: 0:1 — Влашич (31, пас — Дзагоев), 0:2 — Чалов (72, пас — Марио Фернандес).

Предупреждения: Долгов, 17. Бекао, 36. Гиголаев, 38. Глебов, 60. Ондуа, 72. Кулик, 72. Чайковский, 79.

Удары: 4−5.

Удары в створ ворот: 4−4.

Удары в каркас ворот: 1−0.

Владение мячом: 42%-58%.

Хозяева изначально построили игру от обороны, но это не уберегло их от пропущенного мяча на 31-й минуте. Во втором тайме москвичи, опробовавшие против «Анжи» модель игры с прицелом на предстоящий поединок в Лиге чемпионов против «Ромы», удвоили свой перевес.

Победа позволила ЦСКА с 19 очками в 11 матчах подняться на 3-е место в турнирной таблице вслед за питерским «Зенитом» (25 баллов в 10 играх) и «Краснодаром» (19 очков в 10 поединках). Впрочем, по итогам 11-го тура команду Виктора Гончаренко могут обойти имеющие по 1 игре в запасе московский «Спартак» (18 очков в 10 матчах) и казанский ««Рубин» (17 в 10).

Виктор Гончаренко (главный тренер ЦСКА):

— Всегда сложно предсказать состояние команды после игр сборной. У наших игроков оно было разным. Если бы было больше замен, поменяли бы четырех или пятерых. Это не значит, что мы плохо играли, но мы не так хорошо двигались. Второй мяч снял все вопросы, но, тем не менее, были неприятные моменты и у наших ворот.

— Бийол не приехал в Махачкалу, как и Кучаев. Что с ними?

— Думаю, что Бийол будет готов к игре в Риме (против «Ромы» в Лиге чемпионов). Кучаев тренируется в общей группе в полную силу, но до его возвращения в официальном матче еще далеко. Скорее всего, это случится после следующей паузы на сборные.

— Самые острые атаки ЦСКА возникали после грубых ошибок игроков «Анжи». В позиционных атаках вам почти ничего не удалось. Это ошибочное впечатление?

— Нет, не ошибочное. Но всегда самые опасные моменты возникают из переходов из обороны в атаку. Надо ловить соперника в этих ситуациях, — приводит слова наставника пресс-служба ПФК ЦСКА.