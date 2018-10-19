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В Минске задержаны молодые люди, которые развлекались на чужом автомобиле
Новости Беларуси. В Минске задержаны три молодых человека, которые взобрались на чужой автомобиль.
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Сотрудники милиции выяснили, что накануне компания нетрезвых молодых людей общалась на автостоянке возле проспекта Победителей. В определённый момент двое людей направились к машине, затем один лёг на капот, а другой – сел на крышу. Вскоре появились и желающие станцевать на ВАЗе.
Установлено, что автомобиль повредили 21-летний и 22-летний минчане, а также 19-летний житель Заславля.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности, личности остальных молодых людей устанавливаются.
Осенью 2018 года были задержаны два подростка, которые поцарапали 18 автомобилей в Жодино.
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Новости Беларуси. В Минске задержаны три молодых человека, которые взобрались на чужой автомобиль. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям...
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