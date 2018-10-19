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В Минске задержаны молодые люди, которые развлекались на чужом автомобиле

20.10.2018 11:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске задержаны три молодых человека, которые взобрались на чужой автомобиль.  

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям обратился владелец «ВАЗ-2106», который рассказал, что 8 октября кто-то повредил крышу и капот его машины. Общая сумма ущерба составила примерно тысячу рублей.  

Сотрудники милиции выяснили, что накануне компания нетрезвых молодых людей общалась на автостоянке возле проспекта Победителей. В определённый момент двое людей направились к машине, затем один лёг на капот, а другой – сел на крышу. Вскоре появились и желающие станцевать на ВАЗе.  

Установлено, что автомобиль повредили 21-летний и 22-летний минчане, а также 19-летний житель Заславля.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Один из задержанных уже привлекался к уголовной ответственности, личности остальных молодых людей устанавливаются.  

Осенью 2018 года были задержаны два подростка, которые поцарапали 18 автомобилей в Жодино.  

Задержанными оказались 13-летние жители Смолевичского района – подробнее здесь.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске задержаны три молодых человека, которые взобрались на чужой автомобиль.   Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, к правоохранителям...
 
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