В Минске полностью выгорела маршрутка

Новости Беларуси. Вечером 19 октября возле дома по улице Мирошниченко горело маршрутное такси. О происшествии сообщили спасателям.



Фото: twitter.com/112MINSK

По сведениям Минского ГУМЧС, пожар был ликвидирован через семь минут с момента поступления информации. Никто не пострадал.



Фото: twitter.com/112MINSK

О причинах загорания пока не сообщается, однако огонь был очень интенсивным, микроавтобус успел полностью выгореть изнутри.

Осенью 2018 года в Минске горел 26-летний Cadillac.