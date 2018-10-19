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В Минске полностью выгорела маршрутка
Новости Беларуси. Вечером 19 октября возле дома по улице Мирошниченко горело маршрутное такси. О происшествии сообщили спасателям.
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О причинах загорания пока не сообщается, однако огонь был очень интенсивным, микроавтобус успел полностью выгореть изнутри.
Осенью 2018 года в Минске горел 26-летний Cadillac.
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Новости Беларуси. Вечером 19 октября возле дома по улице Мирошниченко горело маршрутное такси. О происшествии сообщили спасателям. Фото: twitter.com/112MINSK По...
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