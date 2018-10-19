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Чтоб случайно не сгореть — приведи в порядок печь

20.10.2018 — Разное | Лоевский край  
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Чтоб случайно не сгореть — приведи в порядок печьМноголетняя практика показывает, что с началом отопительного сезона количество пожаров в частном секторе возрастает.
Подавляющее большинство возгораний происходит из-за неисправного печного оборудования. Что ж, впору вновь вспомнить всем известную пословицу: «Готовь сани летом, а телегу — зимой». Жаль, что за весенне-летний период лишь некоторые домовладельцы находят время привести свои печи в порядок. Как правило, в 90% случаев «красный петух» клюет именно безответственных хозяев, отказывающихся понимать, что отопление к зиме следует готовить заранее.
И ведь работы не особо много: вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымоход, чтобы по закопченным местам можно было легко обнаружить новые трещины, не захламлять чердачное помещение.
Кроме этого, следует помнить и нехитрые правила использования печного отопления:
— во избежание перекала топите печь два-три раза в день;
— за 2 часа до отхода ко сну топливо больше не подбрасывайте;
— на полу, перед дверцей печи, прибейте металлический лист размером 50х70 см, чтобы исключить возможность загорания деревянного пола от выпавших углей.
Казалось бы, процедуры нехитрые, а жизнь с их выполнением становится гораздо более спокойной и комфортной.
ПОМНИТЕ! Эксплуатация печей с неисправностями, розжиг ее при помощи легковоспламеняющейся жидкости, оставление огня без присмотра, а также сушка и хранение возле нее сгораемых материалов ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Зола и шлак, выгребаемые из топок, необходимо пролить водой и вынести в место, расположенное на расстоянии не менее 15 м от зданий. Можно складировать их в контейнерах с плотно закрывающейся крышкой, выполненных из негорючих материалов. Допустимое расстояние их расположения — не менее 6 м от зданий.
Следует отметить, что много «печных» пожаров происходит в домах престарелых хозяев. К сожалению, старики не всегда могут отремонтировать печное оборудование, их дети должны взять на себя ответственность и помочь выполнить необходимые работы.
РОЧС НАПОМИНАЕТ: в течение подготовительного периода к отопительному сезону, а это сентябрь-ноябрь, спасатели будут проводить профилактические рейды, направленные на профилактику возникновения пожаров по причине печного отопления.

 
 
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