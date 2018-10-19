Телефон доверия поможет всегда

По традиции в канун Дня матери для жителей Лоевщины работал телефон доверия, куда можно было позвонить и задать вопрос специалистам различных районных служб в части гражданско-правовых отношений. Дозвонились 8 человек. Двум из них разъяснения были даны сразу. Ответы на остальные вопросы мы публикуем в сегодняшнем номере.

— В какой орган ЗАГСа мне необходимо обратиться за регистрацией рождения ребенка, если я прописана в г.п. Лоеве, а муж — в г. Гомеле?

Разъясняет Светлана Карнаушенко, начальник отдела ЗАГС Лоевского райисполкома:

— В соответствии со статьей 204 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье регистрация рождения производится органом, регистрирующим акты гражданского состояния, по месту рождения детей или по месту жительства родителей либо одного из них. При регистрации рождения ребенка по месту жительства родителей, а не по месту рождения ребенка местом рождения указывается место жительства родителей.

Если ребенок родился в г. Речице, то можно обратиться в местный отдел ЗАГСа, местом рождения ребенка будет указан г. Речица. Такой же алгоритм действий в случае, если местом рождения ребенка будет указан г.п. Лоев либо г. Гомель по месту жительства отца.

При обращении за регистрацией рождения орган ЗАГСа разъясняет заявителю до совершения записи акта о рождении порядок указания места рождения ребенка в записи акта о рождении, о чем в записи акта делается отметка, которая подписывается заявителем.

— Я вступала и расторгала брак в Украине. Сейчас для оформления на пенсию мне нужен документ, подтверждающий мою добрачную фамилию. Куда мне необходимо обратиться?

Светлана Карнаушенко:

— Вам необходимо обратиться в орган ЗАГСа по месту жительства с письменным заявлением о выдаче справки, содержащей сведения из записи акта о заключении брака. В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 22 января 1993 г. в г. Минске, Ваше заявление будет направлено для исполнения в орган ЗАГСа по месту хранения записи акта о заключении брака.

— Имеют ли право на получение единовременного пособия в связи с рождением ребенка иностранные граждане, проживающие в Республике Беларусь?

Отвечает Инесса Козловская, главный специалист отдела по назначению и выплате пенсий и пособий управления по труду, занятости и социальной защите Лоевского райисполкома:

— Иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике Беларусь, имеют право на единовременное пособие в связи с рождением ребенка наравне с постоянно проживающими гражданами Республики Беларусь. Ребенок должен быть зарегистрирован по месту жительства в Республике Беларусь и фактически проживать в стране.

Для иностранных граждан, временно проживающих и работающих в Республике Беларусь, с 1 июля 2017 г. введено дополнительное условие — период уплаты обязательных страховых взносов на социальное страхование должен составлять не менее 6 месяцев до дня возникновения права на данное пособие (ч. 2 п.1 ст.11 Закона Республики Беларусь от 29.12.2012 № 7-З «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей»).

В случае рождения ребенка за границей период фактического проживания в Республике Беларусь одного из родителей в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя), опекуна ребенка должен составлять не менее 6 месяцев в общей сложности в 12-месячном периоде перед месяцем рождения ребенка (ч. 2 п.1 ст.11 вышеуказанного Закона).

Также следует помнить, что если в полной семье один из родителей постоянно проживает за пределами Республики Беларусь (не зарегистрирован по месту жительства в Республике Беларусь), пособие в связи с рождением ребенка назначается и выплачивается при условии неполучения аналогичного пособия на территории государства постоянного проживания другого родителя, если у Республики Беларусь с этим государством заключены международные договоры, двусторонние соглашения о сотрудничестве в области социальной защиты (п.32 Положения о порядке назначения и выплаты государственных пособий семьям, воспитывающим детей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569).

— Обязаны ли совершеннолетние дети содержать нетрудоспособных родителей? Кем устанавливается размер алиментов на содержание нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей?

Разъяснения дает ведущий специалист суда Лоевского района Наталья Сенник:

— Согласно статье 100 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее — КоБС) содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей.

В соответствии со статьей 101 КоБС дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию родителей и возмещения затрат по уходу за ними, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей. Родители, лишенные родительских прав, утрачивают право на получение содержания от своих детей.

Ч. 1 ст. 102 КоБС установлено, что размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей на содержание их нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей, определяется судом в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения родителей и каждого из детей.

При определении такой суммы суд учитывает всех совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено ли требование ко всем детям либо только к одному или нескольким из них (ч. 2 ст. 102 КоБС).

— Могу ли я обратиться в органы социальной помощи с заявлением на детское питание, если папа ребенка не работает?

Отвечает специалист отделения Лоевского ТЦСОН Светлана Лысенко:

— В соответствии с п.3 пп. 3.7 Указа Президента Республики Беларусь № 41 от 19.01.2012 г. «О предоставлении государственной адресной социальной помощи» такого права у Вас нет.

— Подали заявление на оплату подгузников, инвалид умер, имею ли я право получить пособие как заявитель?

Светлана Лысенко:

— Не имеете. При наступлении до выплаты единовременного социального пособия, социального пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников обстоятельств, влекущих утрату заявителем права на такое пособие, его выплата не производится, а выплаченные суммы подлежат возврату.

В случае смерти гражданина, имевшего право на социальное пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников, выплата такого пособия членам семьи (опекуну (попечителю), представителю) не производится (п.62 Положения о предоставлении государственной адресной социальной помощи Указа Президента РБ № 41 от 19.01.2012 г.).

Записала

Светлана Лещенко, «ЛК».

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