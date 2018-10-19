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Иностранный архитектор призывает беларусов сохранить деревянные церкви. «Это свидетельство человеческой креативности»

20.10.2018 11:33 — Разное | KYKY  
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Второй раз в Беларусь приехал архитектор китайского происхождения Цзыуай Со. Тот самый парень, который в 2012 году делал скетчи наших деревянных церквей, а потом спроектировал деревянную часовню в Лондоне. Последнюю построили в 2016 году, и она вошла топ-50 лучших новых зданий Лондона. А еще только за прошлый год выиграла семь престижных архитектурных конкурсов в Великобритании. На этот раз архитектор приехал не вдохновляться, а заводить деловые контакты. Как пишет «Радио свобода», Цзыуай Со хочет открыть в Беларуси архитектурное бюро. 



«Я всегда хотел основать архитектурное бюро в Минске. Давно слежу за молодыми беларускими  архитекторами и считаю, что они действительно талантливые», – рассказал Цзыуай журналистам. В подтверждение своих слов архитектор заявил, что хочет показать работы наших проектировщиков на фестивале в Лондоне. «В этом городе не хватает талантов. Было бы здорово представить британской публике то, чего достигли молодые архитекторы со времен развала Советского Союза». 

Архитектор всего второй раз в нашей стране, но уже понял проблему создания новых крутых зданий и вроде как хочет ее решить: «С первого взгляда Минск выглядит так же, как и пять лет назад. Но это место невероятное. Было бы хорошо, чтобы молодых архитекторов больше привлекали к созданию новых публичных пространств. Креативная молодежь – самая большая ценность, которую имеет Беларусь сегодня».


Какие здания в Минске впечатляют иностранного архитектора 


По словам Цзыуай Минск – один из самых интересных городов на планете с точки зрения архитектуры прошлого века. Ему очень нравится (неудивительно) конструктивизм межвоенного и послевоенного времени. Но он утверждает, что во всем мире очень ценится это архитектурное направление, так, например, конструктивистское здание в Нидерландах недавно включили в список мирового наследия ЮНЕСКО. «А в Минске их три или четыре. И никто ничего не говорит о них», – возмущается архитектор. 

Кстати одним из самых уникальных Цзыуай назвал здание театра оперы и балеты. А на первом месте: «Минский собор Святого Петра. Я думаю, это здание – настоящий шедевр. Его архитектурный язык очень своеобразен. Нигде больше нет ничего такого рода, если я хорошо знаю Восточную Европу». 


Совет беларусам 


«Ваши церкви очень особенные, не похожие ни на что в Европе. Они – свидетельство человеческой креативности при ограниченных ресурсах, ведь было только дерево. Если вы у себя дома держите что-то ценное, но никому об этом не говорите, не стоит ждать, чтобы другие начнут этим увлекаться». 


Архитектор заметил, что деревянные церкви важны не только для нашей архитектуры, но и истории – многим из них больше 400 лет, потому они являются «живыми» свидетелями истории Беларуси. «Если вы их разрушите, истребите собственную историю», – говорит Цзывай. «Иностранец вроде меня не в силах что-то сделать. Беларуское общество должно осмыслить значимость своего наследия». 

 
Теги: Минск
 
 
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Второй раз в Беларусь приехал архитектор китайского происхождения Цзыуай Со. Тот самый парень, который в 2012 году делал скетчи наших деревянных церквей, а потом...
 
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