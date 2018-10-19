Растягивается ли желудок, если вы много едите

Сначала первое, затем второе, потом десерт и чашечка кофе. Теперь можно съесть яблоко и выйти из-за стола. Если так выглядит ваш обычный обед или ужин, то эта статья для вас. Точнее, для вас и вашего желудка, пишет The Challenger .



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Желудок — это эластичный мышечный орган, именно в нем происходит обработка пищи желудочным соком и преобразование ее в химус (полужидкую кашицу). Всякий раз, когда вы съедаете большую порцию пищи и выпиваете много жидкости, желудок расширяется, чтобы вместить в себя все, чем вы себя только что порадовали. Но по мере того как частично переваренная пища переходит из желудка в двенадцатиперстную кишку для следующего этапа пищеварения, он начинает снова сжиматься и постепенно возвращаться к своему нормальному размеру. Полностью желудок освобождается через 2−3 часа после еды. Таким образом, единичный случай переедания не приведет к увеличению объема желудка и не сделает вас вечно голодным и ненасытным. Но что произойдет, если вы будете регулярно «баловать» себя и свой желудок большими порциями на завтрак, обед и ужин, The Challenger попросил рассказать эксперта: Наталью Фадееву, врача диетолога-эндокринолога, кандидата медицинских наук, эксперта по снижению веса.

— Регулярное механическое растяжение желудка обильной пищей приводит к существенному увеличению его в размерах, а это, в свою очередь, может стать причиной не только увеличения массы тела, но и впоследствии опущения самого желудка. Кроме того, ежедневные пиршества опасны еще тем, что растянутый желудок постепенно перестает воспринимать маленькие порции пищи — ощущение сытости будет наступать только после очень и очень плотного обеда или ужина. Стоит отметить, что жидкость не задерживается в желудке дольше пяти минут, поэтому она практически неспособна его растянуть. Желудок растягивает только твердая пища.

В среднем объем пустого желудка составляет 500 миллилитров, но так как желудок — это мышечный орган, то при поступлении пищи он растягивается, обычно до одного литра, но при ожирении рястянутый желудок может достигать 3−4 литров в объеме.

Само по себе растяжение — это всего лишь симптом, и именно один из многих симптомов ожирения. Таким образом, заниматься нужно не столько растянувшимся желудком, сколько коррекцией своих пищевых привычек. Помимо растяжения и опущения желудка, у людей, страдающих ожирением, могут появляться различные проблемы со здоровьем — диафрагмальные грыжи, нарушение кинетической функции желудочно-кишечного тракта, существенное повышение кислотности желудка и гастроэзофагеальный рефлюкс — заброс содержимого желудка в пищевод, что часто сопровождается отрыжкой и изжогой. Поскольку причиной всех этих проблем с пищеварением является ожирение, то и лечить их нужно теми же способами: диетотерапией, двигательной активностью и изменением пищевых стереотипов. А при наличии гастроэнтерологических заболеваний или при подозрении на них ни в коем случае нельзя заниматься самолечением — обратитесь к специалисту, который подберет курс лечения, необходимый именно вам.

Вследствие растянутый желудок ведет к снижению тонуса мышц, что может приводить к стазу или застою в желудке — пациент ощущает перманентную переполненность и тяжесть. Плюс у людей с ожирением выделяется больше соляной кислоты в желудке, чем у людей с нормальной массой тела, и если бы организм не вырабатывал в качестве защиты больше слизи, которая покрывает слизистую желудка, гастрит и язва выявлялись бы гораздо чаще. Кроме того при ожирении растянутый желудок производит больше ферментов для переваривания пищи, а всасывающая поверхность тонкого кишечника увеличивается в несколько раз.

Уменьшение размера желудка — это не самоцель. Необходимо как можно скорее начать снижать вес — перейти на регулярное пяти-восьмиразовое питание и увеличить двигательную активность. Как только это произойдет, желудок сам постепенно вернется к своим нормальным объемам. При этом есть можно только маленькими порциями. Так человек не будет испытывать чувство голода в течение дня и сможет вести активный образ жизни. Каждая порции должна содержать большое количество растительной клетчатки — она как раз и дает ощущение объема и насыщения — и быть менее калорийной, чем все то, что вы ели до этого.

В отношении двигательной активности людям, страдающим ожирением, важно не перегибать палку и быть методичными и последовательными. Оптимально — ежедневные прогулки в удобном для вас ритме. По времени ограничений нет, ходите столько, сколько можете. Главное — делать это каждый день. В дополнение или в качестве альтернативы вы можете купить абонемент в бассейн и заняться плаванием. Этот вид кардиотренировки отлично подходит людям с избыточной массой тела, так как во время плавания нагрузка на суставы минимальна. Ну, а что касается людей с нормальной массой тела или с лишними пятью килограммами, то никакого растяжения желудка у них нет и быть не может.

Да, периодически по телевизору можно увидеть рекламу процедур, которые якобы позволяют уменьшить размер желудка, вследствие чего похудеть. Увы, многие действительно считают такие способы «лечения» панацеей от ожирения. Но это не так. При отсутствии рационального питания и двигательной активности после проведения таких вмешательств вес снова вернется. Нужно раз и навсегда запомнить: ожирение — это хроническое заболевание, которое требует хронического охранительного режима питания и сбалансированной и регулярной физической нагрузки в течение всей жизни. А если все равно нужно учиться правильно питаться и тренировать, то зачем идти на эти небезопасные для организма процедуры? Не забывайте про всевозможные осложнение — от банального гастрита, язвенной болезни и других хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта до образования стриктур и развития непроходимости. Вы уверены, что вам это нужно?