У детей в школе в Кобринском районе «откатали пальцы» без ведома родителей





Фото: Вадим Замировский, Tut.by.





пишет Tut.by. После серии краж и проникновений милиция приехала в деревенскую школу и без ведома родителей взяла отпечатки пальцев у детей 11-15 лет,Tut.by.





Около лесничества в деревне Болота журналистов встретили 15 местных жителей. Говорят, что сегодня на встречу с журналистами пришло бы больше людей, но в рабочий день не все смогли отпроситься. Говорят, что промолчать не могли, потому что «ударили по самому дорогому — детям».





Местные эмоционально рассказывают последние новости: 12 октября, когда школьники готовились к концерту в честь Дня матери, собирались сделать мамам подарок, в школу приехала милиция. Сотрудники правоохранительных органов, как оказалось, тоже подготовили «сюрприз»: опросили детей по поводу краж, которые всколыхнули местные деревни, а у некоторых даже взяли отпечатки пальцев.





Взрослые возмутились: почему не предупредили об этом родителей? Ведь люди вряд ли бы отказали, но что мешало поступить «чисто по-человечески»?





Кражи, по словам местных, начались примерно в августе.





Помимо краж были проникновения в дома. Дачники приезжали в деревню и замечали, что в доме открыта дверь.





В деревне Болота живет около 500 человек. Здесь кроме школы есть фельдшерско-акушерский пункт, лесничество, почта, ферма.





12 октября, рассказывает одна из местных жительниц, на родительском собрании по поводу Дня матери взрослым сказали, что в школу приезжали инспектор по делам несовершеннолетних и участковый. Кого-то из детей опрашивали, у кого-то брали отпечатки пальцев. Все это происходило в присутствии директора школы и классных руководителей.





Валентина Игнатюк, мама шестиклассника, рассказывает, что, по словам детей, они во время опроса говорили то, что слышали от родителей.





— Мой сын убежал с этого опроса, потом от детей из школы узнали, что его догоняли. А моему ребенку вообще нельзя волноваться, мы на подготовительной группе, освобождены от физкультуры. По словам детей, им говорили, мол, расскажите правду, вам ничего не будет. Когда дети начали сочинять, что от кого услышали, то их стали пугать. Мол, отправим на детектор лжи, папу вызовем, правду говорите! Какую правду дети скажут? Они слышали, что в соседней деревне обокрали два дома, какая правда может быть? Что где-то услышали, то и сказали.





Валентина отмечает, что у ее ребенка взяли отпечатки пальцев. Впрочем, как и у 11-летнего сына Михаила Новика.





— Малый сказал: ничего не знаю, ничего не видел, всегда сижу дома. Сказали: распишись, что с твоих слов записано верно. Он расписался. Отпечатки пальцев тоже брали.





На этой неделе в школу, чтобы объяснить, что же все-таки происходило 12 октября, приезжал начальник отдела внутренних дел Кобринского райисполкома.





По словам директора Дины Хурсин, сотрудники правоохранительных органов говорили, что все было законно, мол, процедуру даже упростили, чтобы не вызывать каждого в РОВД.





Родители детей пересказывают то, что услышали на собрании: мол, по закону, родителей в известность об опросе и дактилоскопии детей можно было и не ставить, присутствовали педагоги школы, а «присутствие родителей — на усмотрение».









Взрослые с таким порядком не согласны.





Павел Иванюшев, адвокат Минской городской коллегии адвокатов, объяснил, как в Беларуси могут брать отпечатки пальцев у несовершеннолетних.





— Есть Закон о государственной дактилоскопической регистрации 2003 года. Статья 5 говорит, что такая регистрация бывает обязательная и добровольная.





В этом случае родителей должны были уведомить, что у его несовершеннолетнего ребенка будут отбирать объяснения. А уже он решает: пойдет на это мероприятие или нет.





В пресс-службе УВД Брестского облисполкома ситуацию пока не прокомментировали.



