По данным экспертов, к 2021 году будет выпущено батарей на 10 миллионов электромобилей с аккумулятором емкостью 60 кВт·ч. Большую часть батарей произведут заводы в Китае, Таиланде, Германии и Польше, которые используют электрическую энергию, полученную путем сжигания угля. В Германии при производстве аккумулятора весом 500 кг, подсчитали авторы исследования, в атмосферу выбрасывается на 74% СО2 больше, чем при полном производстве обычного автомобиля, пишет Интерфакс.

Они также утверждают, что машине с ДВС придется проехать 50 тыс. км, чтобы выбросить в атмосферу такое же количество СО2, которое образуется при производстве и эксплуатации Nissan Leaf. Оснащенного батареей в 30 кВт·ч - одной из самых маленьких на рынке.

Berylls Strategy Advisors отмечают, что за последние году потребность в электроэнергии уже значительно возросла. С одной стороны - из-за активного производства батарей, с другой - так как растет новый рынок ее потребителей, электромобилей.









Впрочем, сдвиг автопрома в сторону "зеленой" энергии уже начал ускоряться. К примеру, китайская фирма Contemporary Amperex Technology намерена оснастить свой будущий завод в Германии возобновляемыми источниками энергии. А Tesla, которая использует солнечную энергию для производства аккумуляторов на своем Gigafactory в штате Невада, планирует постройку аналогичных заводов в Европе и Шанхае.