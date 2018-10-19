ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Электромобили "грязнее" дизелей

20.10.2018 11:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Консалтинговая компания Berylls Strategy Advisors провела исследование для одного из ведущих поставщиков финансовой информации Bloomberg.

По данным экспертов, к 2021 году будет выпущено батарей на 10 миллионов электромобилей с аккумулятором емкостью 60 кВт·ч. Большую часть батарей произведут заводы в Китае, Таиланде, Германии и Польше, которые используют электрическую энергию, полученную путем сжигания угля. В Германии при производстве аккумулятора весом 500 кг, подсчитали авторы исследования, в атмосферу выбрасывается на 74% СО2 больше, чем при полном производстве обычного автомобиля, пишет Интерфакс.

 

Они также утверждают, что машине с ДВС придется проехать 50 тыс. км, чтобы выбросить в атмосферу такое же количество СО2, которое образуется при производстве и эксплуатации Nissan Leaf. Оснащенного батареей в 30 кВт·ч - одной из самых маленьких на рынке.

 

Berylls Strategy Advisors отмечают, что за последние году потребность в электроэнергии уже значительно возросла. С одной стороны - из-за активного производства батарей, с другой - так как растет новый рынок ее потребителей, электромобилей.


 


Впрочем, сдвиг автопрома в сторону "зеленой" энергии уже начал ускоряться. К примеру, китайская фирма Contemporary Amperex Technology намерена оснастить свой будущий  завод в Германии возобновляемыми источниками энергии. А Tesla, которая использует солнечную энергию для производства аккумуляторов на своем Gigafactory в штате Невада,  планирует постройку аналогичных заводов в Европе и Шанхае.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Консалтинговая компания Berylls Strategy Advisors провела исследование для одного из ведущих поставщиков финансовой информации Bloomberg.
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦСКА под управлением Гончаренко обыграл "Анжи" и поднялся на 3-е место
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика