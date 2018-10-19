Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в Генконсульстве страны в Стамбуле

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление прокурора. Выступая на государственном телевидении, прокурор заявил, что журналист был убит в результате конфликта с людьми, которых он встретил в посольстве. Кто эти люди – чиновник не уточнил. По его словам, между ними и Хашогги произошла ссора и завязалась драка, в ходе которой он был убит. 2 октября 2018 года после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе. Невеста ждала его под зданием 11 часов, но он не вышел.





В консульстве заявили, что Хашогги провел там недолгое время, после чего покинул дипучреждение. СМИ сообщали, что часы Хашогги записали его убийство – перед тем как войти в консульство, журналист перевел в режим записи синхронизированные с его телефоном Apple Watch, телефон остался у невесты. 16-го и 17 октября турецкие правоохранители провели обыск в консульстве. Сообщалось, что во время следственных действий были обнаружены "определенные улики", свидетельствующие, что там был убит Хашогги.









По данным Al Jazeera, мужчина был убит спустя семь минут после того, как вошел на территорию Генконсульства. Как минимум пять человек, которых турецкая полиция подозревает в деле об исчезновении Хашогги, связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, писало издание The New York Times. Разведка США склоняется к тому, что он причастен к исчезновению журналиста, отмечало издание. 59-летний Хашогги неоднократно критиковал власти Саудовской Аравии, в частности наследного принца и министра обороны страны. Он вел собственную колонку в Washington Post. Журналист покинул Саудовскую Аравию в 2017 году после ареста нескольких близких друзей.







