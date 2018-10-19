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"Венецию мы потеряем, об этом никто уже не спорит"

20.10.2018 10:58 — Разное | Партизан  
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Согласно исследованию, проведенному в Германии, многие объекты мирового культурного наследия ЮНЕСКО находятся под угрозой из-за глобального потепления, сообщает Der Standard.


"Регион Средиземноморья тысячелетиями являлся ключевым с точки зрения человеческой цивилизации - неудивительно, что там расположено большое количество объектов мирового культурного наследия", - отмечает издание. Десятки из них находятся под угрозой в связи с глобальным потеплением, предупреждают ученые из Университета Киля в публикации для журнала Nature Communications: их следует защитить от растущего уровня Мирового океана и эрозии побережья.

"До 2100 года, - выяснили ученые, - риск подтоплений в регионе вырастет почти на 50%, риск эрозии береговой линии - на 13%. Отдельные памятники архитектуры пострадают особенно сильно".

Особенно высок риск затоплений в северных районах Адриатики, продолжает Der Standard. "Венецианская лагуна, крупнейший художественный центр эпохи Ренессанса Феррара, базилика в Аквилее. В Хорватии это город Трогир и собор Святого Якова в Шибенике", - перечисляет руководитель исследовательского проекта Лена Райманн.

Эрозия побережья, говорится далее, угрожает в первую очередь таким археологическим городам, как Тирос в Ливане, города Питагорио и Герейон на греческом острове Самос, Эфес в Турции и Таррагона в Испании. "Лишь два города ЮНЕСКО из списка городов, изученных учеными, - Медина в Тунисе и Ксантос-Летоон в Турции - не столкнутся с подобными рисками до конца XXI века", - пишут исследователи.

Люди, по мнению ученых, должны осознать, что будет, если человечество потеряет эти города.

"Венецию мы потеряем, об этом уже никто не спорит", - говорит Андерс Леверманн из Потсдамского института климатических исследований. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. "Все может длиться столетиями". Несомненно, какие-то мероприятия необходимы, но "Средиземное море не перекроешь", говорит эксперт.


Можно ли перенести памятники архитектуры в случае необходимости? С собором в Сибенике это еще можно себе представить, комментируют авторы исследования. Но это, скорее всего, не выход, поскольку памятники архитектуры сильно связаны с местом, в котором были воздвигнуты, и привлекательность многих з исит именно от этого. Что касается масштабных объектов - об этом вообще речь не идет, говорится в заключение статьи.


 
 
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Согласно исследованию, проведенному в Германии, многие объекты мирового культурного наследия ЮНЕСКО находятся под угрозой из-за глобального потепления, сообщает...
 
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