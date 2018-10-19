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Япония завершает создание гиперзвукового оружия
Японская газета Mainichi Shimbun сообщает, что Силы самообороны Японии готовятся к вероятному боестолкновению с КНР в Южно-Китайском море самым основательным образом: не только строят боевые корабли и раздумывают над созданием нового истребителя, но и завершают разработку гиперзвукового оружия.
Как
Согласно первым опубликованным сообщениям экспертов, гиперзвуковой ракетный комплекс будет базироваться на сухопутном шасси. От установки на истребители и корабли на текущем этапе развития системы решено отказаться.
Для сдерживания КНР новое оружие может быть размещено на островах Сенкаку и на Окинаве.
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Японская газета Mainichi Shimbun сообщает, что Силы самообороны Японии готовятся к вероятному боестолкновению с КНР в Южно-Китайском море самым основательным образом: не...
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