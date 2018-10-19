Япония завершает создание гиперзвукового оружия





передает Oxu.Az со ссылкой на Life, ввести систему в эксплуатацию планируется не позднее 2026 года. КакOxu.Az со ссылкой на Life, ввести систему в эксплуатацию планируется не позднее 2026 года.





Согласно первым опубликованным сообщениям экспертов, гиперзвуковой ракетный комплекс будет базироваться на сухопутном шасси. От установки на истребители и корабли на текущем этапе развития системы решено отказаться.





Для сдерживания КНР новое оружие может быть размещено на островах Сенкаку и на Окинаве.



