Илья Ивашко не вышел на корт против 15-й ракетки мира









Белорус Илья Ивашко (97 АТП) не сыграл матч 1/4 финала турнира в бельгийском Антверпене (призовой фонд — 612 755 долларов). Наш соотечественник должен был соперничать с первым сеяным британцем Кайлом Эдмундом (15 АТП). Ивашко снялся с турнира по причине травмы левого бедра. Эдмунд вышел в полуфинал без борьбы.