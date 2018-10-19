|
Илья Ивашко не вышел на корт против 15-й ракетки мира
Белорусу записано поражение в четвертьфинале без игры.
Белорус Илья Ивашко (97 АТП) не сыграл матч 1/4 финала турнира в бельгийском Антверпене (призовой фонд — 612 755 долларов). Наш соотечественник должен был соперничать с первым сеяным британцем Кайлом Эдмундом (15 АТП). Ивашко снялся с турнира по причине травмы левого бедра. Эдмунд вышел в полуфинал без борьбы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусу записано поражение в четвертьфинале без игры.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)