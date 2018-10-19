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Балансы по молоку на текущий момент уже согласованы

20.10.2018 10:21 — Разное | Партизан  
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Об этом рассказал в комментарии The DairyNews член аграрного комитета Госдумы РФ Аркадий Пономарев. Спикер добавил, что ввиду разности механизмов поддержки понимания о том, как соблюсти паритет, ни у России, ни у белорусской стороны пока не сложилось, пишет The DairyNews.

Напомним, в ноябре текущего года Минсельхозы РФ и Беларуси договорились подписать прогнозные балансы Союзного государства на 2019 год по молоку и молокопродуктам, мясу и мясопродуктам. Как сообщил источник The DairyNews, балансы по молоку на текущий момент уже согласованы. 

Во время пятого форума регионов Беларуси и России, который прошел 10−12 октября в Могилеве, стороны подписали балансы взаимных поставок продовольствия на 2019 год на 3 млрд долларов.  

– Насколько мне известно, подписано рамочное соглашение. Оно не дает понимания, что именно и в каком количестве будет ввозиться из Республики Беларусь. Нет и четкого представления о потребностях наших собственных пищевых отраслей, использующих молоко-сырье или иную продукцию из молока в своем производстве, – прокомментировал Пономарев.

Эксперт обратил внимание, что такая неопределенность в поставках может породить новую волну взаимных претензий. По его мнению, негативное влияние белорусских поставок на цену российского молока-сырья сохранится.

Аркадий Пономарев подчеркнул, что в этой ситуации логичным кажется ввоз сырого молока либо таких сырьевых продуктов как масло и сухое обезжиренное молоко: их проще учитывать и контролировать. Кроме того, из них можно получить широкий ассортимент производной продукции. Таким образом поддержка будет оказана отечественным перерабатывающим предприятиям.


Чтобы нивелировать фактор сезонности на внутреннем рынке, по словам Пономарева, поставки нужно распределить по месяцам.

– Рыночные механизмы – это соглашения о взаимной торговле на паритетных началах. Но это в проекте. Пока же ни у российской, ни у белорусской стороны нет понимания, как соблюсти паритет, ведь у стран разные механизмы поддержки. Поэтому квоты на сегодняшний день – самый понятный подход, – заключил Аркадий Пономарев.

По данным Минсельхоза РФ, за январь-июль 2018 года товарооборот между Россией и Беларусью вырос на 2,7% до 2,9 млрд долларов. При этом российский экспорт за отчетный период увеличился на 20,5% до 0,7 млрд долларов.



 
Теги: Могилев
 
 
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Об этом рассказал в комментарии The DairyNews член аграрного комитета Госдумы РФ Аркадий Пономарев. Спикер добавил, что ввиду разности механизмов поддержки понимания о...
 
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