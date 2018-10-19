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Памятник Исламу Каримову в Москве вызвал протест

20.10.2018 10:11 — Разное | Партизан  
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В московском районе Якиманка открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Как сообщает «Коммерсант», уже во время торжественной церемонии муниципальные депутаты начали сбор подписей за его демонтаж.


РИА Новости


В преддверии встречи Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Ташкенте в Москве открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в сквере на Большой Полянке, названном в его честь. Мероприятие проходило в закрытом режиме, на него можно было попасть только по приглашению посольства Узбекистана. За порядком следили сотрудники полиции и ОМОНа. Во время церемонии депутаты муниципального округа Якиманка, до этого выражавшие несогласие с установкой памятника, начали сбор подписей за его демонтаж и перенос в парк «Музеон». 

Глава муниципалитета Андрей Морев сказал “Ъ”, что если «наберется ощутимое количество подписей», они будут переданы мэру Москвы Сергею Собянину.  По его словам, «Ислам Каримов не имеет никакого отношения к Якиманке, кроме того, есть люди, которые считают его диктатором».

В начале года депутаты Якиманки пытались инициировать проведение местного референдума по ряду вопросов, в том числе по поводу установки памятника господину Каримову, тем не менее инициатива была отклонена райсудом по иску прокуратуры. Сейчас решение райсуда депутаты оспаривают в Верховном суде. По словам Андрея Морева, в случае если решение не удастся оспорить, депутаты попытаются инициировать референдум, который может быть приурочен к выборам в МГД 8 сентября 2019 года.

Сразу после смерти Ислама Каримова в сентябре 2016 года решение об установке памятника приняла комиссия по монументальному искусству при МГД. После этого его одобрила МГД, а в октябре 2017 года распоряжение об установке памятника подписал Сергей Собянин. 

 
 
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В московском районе Якиманка открыли памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову. Как сообщает «Коммерсант», уже во время торжественной церемонии...
 
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