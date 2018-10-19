"Водитель говорил, что нагонит время на трассе". Спасшийся пассажир — о смертельном ДТП с маршруткой

AUTO.TUT.BY отправился на место трагедии и посмотрел, как организовано движение на дороге, а также пообщался с пассажирами «смертельного» рейса. отправился на место трагедии и посмотрел, как организовано движение на дороге, а также пообщался с пассажирами «смертельного» рейса.





Напомним, смертельная авария произошла 18 октября, около 19.40, на 74-м километре трассы Минск — Гродно. 46-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter ехал по реконструируемому участку дороги и в месте, где проезжая часть изменяет направление движения, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.





В результате ДТП 66-летняя жительница Гродно от полученных травм умерла на месте происшествия, еще один пассажир — 71-летний гродненец — скончался в больнице. Травмы различной степени тяжести получили водитель и 13 пассажиров, в том числе двое детей (5 и 11 лет) и женщина на 5-м месяце беременности.





Участок дороги, где произошла авария, был освещен.





Попавшая в ДТП маршрутка была регулярной. Компания «М6 Экспресс», на которую работал водитель микроавтобуса, — это диспетчерская служба, объединяющая перевозчиков. Mercedes-Benz Sprinter принадлежит Михаилу, 46-летнему ипэшнику из Гродно, он же находился за рулем авто. Машина была в исправном состоянии, техосмотр у нее действовал до декабря 2018 года, документы у водителя были в порядке.









Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





— Привозить пострадавших к нам начали вчера вечером. Но некоторых из них почти сразу забрали родственники, кто-то выписался сегодня. Водителя маршрутки тоже привезли к нам, у него серьезных травм не было: ссадины, ушибы. Сегодня днем, когда были готовы результаты исследований, его увезли милиционеры, — рассказали AUTO.TUT.BY сотрудники Воложинской центральной больницы. — У нас в хирургии всего пару человек остались: женщина (а ее ребенок у нас в реанимации) и молодой парень.





«Выкинуло через лобовое, аж обувь потерял»

Молодым парнем оказался 27-летний Виталий из Белоозерска. У него перелом руки, травма ноги и множественные порезы на руках и лице. В маршрутке парень сидел рядом с водителем, во время аварии он вылетел из машины через лобовое стекло — «чудом остался жив».





— Сел в маршрутку в Кунцевщине. Впереди, кроме водителя, еще сидела женщина — она была справа от меня, возле двери. Весь салон микроавтобуса был заполнен. Водитель спешил о ь, говорил, что из-за пробок отстает от расписания минут на двадцать, но сказал, что нагонит это время на трассе, — вспоминает Виталий.





Пассажир заметил, что, когда маршрутка выехала из города, водитель сильно превышал скорость, лишь иногда немного притормаживая при перестроении из полосы в полосу. Но замечания по этому поводу ему не делал.





— Ну он же профессионал, что я ему буду говорить, — объясняет пострадавший.





В дороге Виталий смотрел в свой телефон, а за пару секунд до столкновения поднял глаза.





— Вижу, машина правой стороной задевает пластиковые блоки, а они отлетают. А потом мы на полном ходу врезаемся в бетонный блок посреди дороги. Я сообразить ничего не смог. Не почувствовал даже, что меня осыпало осколками разбившегося стекла.





Парень не был пристегнут ремнем безопасности, и при ударе его по инерции выбросило через лобовое стекло на дорогу. Прокрутившись в воздухе, он упал на правую часть дороги — ту, что была перекрыта для движения машин.





— Сознание я не терял. Сразу вскочил на ноги. Смотрю — у меня одного кроссовка на ноге нет и телефон выронил. Женщина, которая сидела со мной рядом в машине, тоже вылетела через лобовое. Она сидела на асфальте, плакала.





Авария произошла рядом с АЗС, откуда на помощь сразу бросились люди. Они подбежали к микроавтобусу и пытались выбить дверь в салон Mercedes — самостоятельно пассажиры выйти не могли.





— Водитель из машины тоже выскочил. В пути он был пристегнут, поэтому из машины его не выбросило. Он вместе со всеми помогал пострадавшим пассажирам, скрыться не пытался.

Виталий вспоминает: когда он заглянул в салон маршрутки, увидел, что все кресла наклонены вперед.





— Люди тоже вперед полетели. Не повезло тем, кто сидел впереди, — на них все пассажиры свалились.





Очень быстро на место аварии прибыли несколько машин скорой, ГАИ и спасатели.





— Женщину пожилую вытащили из машины, пытались спасти прямо там, на дороге, но не удалось… Тяжело раненных сразу повезли в больницу. Потом скорые возвращались за другими людьми. Меня забрали уже в конце.





Сейчас Виталий чувствует себя нормально, хотя и не может ходить, вся правая рука загипсована, а лицо и пальцы в порезах.





— Надеюсь, что в понедельник меня переведут в больницу в Белоозерске — дома лучше, да и родные рядом, — не унывает спасшийся пассажир.





«Детали от машины были разбросаны по всей дороге»

Вчера и сегодня дорожники наводили на месте аварии порядок. Говорят, что по проезжей части и на несколько метров от нее были разбросаны детали от машины, куски разорванных пластиковых блоков, которые устанавливались для ограничения движения, вещи людей.









Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





— Прежде чем врезаться в бетон, машина метров пятнадцать задевала пластиковые блоки. Удар был такой силы, что от бетонного ограждения откололись куски, — рассказали нам рабочие.





После обеда на месте аварии почти все было как и до трагедии, лишь в стороне — небольшая куча поломанных автодеталей и мелочь из авто, потерянный кем-то ботинок, кепка, темные бурые пятна крови, въевшиеся в асфальт.





— Здесь многие гоняют, несмотря на то, что скорость ограничена 50 и 70 км/ч, на встречку вылетают, — говорит местный водитель, с которым мы разговорились на ближайшей АЗС.





— И мигают здесь всегда лампочки на блоках ограничения, чтобы внимание привлекать. Так что случилось, что и должно было случиться при таком стиле езды, — единодушно высказались еще несколько автомобилистов.





«Бетонные блоки на разделительной полосе, в которые врезался водитель, применяют и за рубежом»

На предприятии «Минскавтодор-Центр», которое отвечает за М6, AUTO.TUT.BY рассказали, что еще перед началом реконструкции трассы была разработана схема организации безопасного дорожного движения, которую согласовали с ГАИ.





— На момент совершения аварии все знаки, ограничивающие скорость движения до 50 км/ч, стояли на своих местах, так же как и средства организации безопасного проезда. Перед бетонным ограждением были установлены водоналивные блоки. Участок дороги был освещен. Конечно, следствие выявит истинную причину произошедшей аварии, но как водитель я считаю, что причина произошедшего — невнимательность и халатность водителя, — сказал генеральный директор предприятия Николай Матюк.





Руководитель отметил, что бетонные блоки, в которые врезался водитель, — это не какие-то временные элементы: их устройство на разделительной полосе предусмотрено планом реконструкции.

— Для Беларуси это пока еще новшество, но за рубежом их применяют очень часто. Раньше на разделительной мы применяли тросовые ограждения, металлическое барьерное, но они ничуть не безопаснее, чем бетонные.





Председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте Юрий Важник считает, что система ограждений должна быть безопасной и недвусмысленной для водителей.





— Что там произошло, выяснят следователи. Возможно, водитель не справился с управлением, а может, не видел блоков, — предположил эксперт. — Но говорить, что что-то плохо сделали дорожники, я не стану. Страшно, что авария привела к смерти, такого быть не должно. Ограждение должно бить в глаза водителя, информируя, что он подъезжает к опасному участку. Для водителя это серьезный маневр, на трассах с такой интенсивностью безопасность должна быть максимально обеспечена.







