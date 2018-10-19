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ЕИБ собирается выделить 75 млн евро для белорусского бизнеса

20.10.2018 10:01 — Разное | Партизан  
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Европейский инвестиционный банк сообщил вчера на своем сайте о том, что одобрен третий проект с его участием в Беларуси.

Это выделение «Беларусбанку» и «Белагропромбанку» кредитной линии примерно в размере 75 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Проект направлен на повышение конкурентоспособности и доступа к финансированию небольших предприятий частного сектора в нашей стране.

Как уточняется, он покрывается гарантией Евросоюза для займов Европейского инвестиционного банка, выдаваемых на территории вне ЕС.

Напомним, ранее ЕИБ одобрил еще два проекта со своим участием в нашей стране: реконструкция Минской очистной станции и реконструкция трассы М7 от Минска до Литвы.
 
Теги: Минск
 
 
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Европейский инвестиционный банк сообщил вчера на своем сайте о том, что одобрен третий проект с его участием в Беларуси.
 
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