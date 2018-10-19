ЕИБ собирается выделить 75 млн евро для белорусского бизнеса

Это выделение «Беларусбанку» и «Белагропромбанку» кредитной линии примерно в размере 75 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства.





Проект направлен на повышение конкурентоспособности и доступа к финансированию небольших предприятий частного сектора в нашей стране.





Как уточняется, он покрывается гарантией Евросоюза для займов Европейского инвестиционного банка, выдаваемых на территории вне ЕС.



