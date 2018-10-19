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ЕИБ собирается выделить 75 млн евро для белорусского бизнеса
Европейский инвестиционный банк сообщил вчера на своем сайте о том, что одобрен третий проект с его участием в Беларуси.
Это выделение «Беларусбанку» и «Белагропромбанку» кредитной линии примерно в размере 75 млн евро для поддержки малого и среднего предпринимательства.
Проект направлен на повышение конкурентоспособности и доступа к финансированию небольших предприятий частного сектора в нашей стране.
Как уточняется, он покрывается гарантией Евросоюза для займов Европейского инвестиционного банка, выдаваемых на территории вне ЕС.
Напомним, ранее ЕИБ одобрил еще два проекта со своим участием в нашей стране: реконструкция Минской очистной станции и реконструкция трассы М7 от Минска до Литвы.
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Европейский инвестиционный банк сообщил вчера на своем сайте о том, что одобрен третий проект с его участием в Беларуси.
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