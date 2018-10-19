Дарья Домрачева впервые покажет одежду собственного бренда на Brands Fashion Show

В первый день 25 октября состоится подиумный дебют спортивного бренда звезды отечественного биатлона, четырехкратной олимпийской чемпионки и заслуженного мастера спорта Республики Беларусь Дарьи Домрачевой. В июне этого года она объявила о завершении карьеры и сконцентрировалась на своей семье, а также — на новом любимом деле — марке по производству спортивной одежды для мужчин, женщин и детей.













Кстати, уже работает и шоурум моделей Домрачевой — на проспекте Машерова в Минске , а также интернет-магазин (правда, именно в октябре по техническим причинам сайт взял паузу.













На своем личном сайте Домрачева сообщает:





- Мне всегда нравилось что-то придумывать и развивать свои креативные идеи. Родители-архитекторы с детства привили любовь к творчеству, поэтому неудивительно, что мне интересна и близка тема дизайна. Дизайна в его широком смысле. Почему сейчас выбор пал именно на дизайн одежды? Наверное, потому, что именно такая коллекция смогла стать своеобразным подарком для болельщиков, которые успели соскучиться по моим выступлениям. Хотелось добавить к спортивной форме, в которой я провожу большую часть времени, какую-то изюминку – свою индивидуальную черту. Кроме того, мне было важно создать что-то такое, что смогло бы дополнительно мотивировать людей на занятия спортом, на какие-то свои личные маленькие рекорды. Очень надеюсь, что, надев майку с моим изображением или повязку с биатлонным принтом, кто-то заставит себя пробежать на километр больше или сделать утреннюю зарядку. И я была бы очень горда и счастлива, если бы приобретение маленького спортивного аксессуара для кого-то стало бы началом ежедневного спортивного ритуала, утренних пробежек, а может, и большого спортивного пути.