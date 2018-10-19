﻿ Дарья Домрачева впервые покажет одежду собственного бренда на Brands Fashion Show. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дарья Домрачева впервые покажет одежду собственного бренда на Brands Fashion Show

20.10.2018 09:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
25-26 октября на одной из ведущих площадок города – Falcon Club – состоится новый, четвертый сезон проекта Brands Fashion Show.

Дарья Домрачева впервые покажет одежду собственного бренда на Brands Fashion Show
В первый день 25 октября состоится подиумный дебют спортивного бренда звезды отечественного биатлона, четырехкратной олимпийской чемпионки и заслуженного мастера спорта Республики Беларусь Дарьи Домрачевой. В июне этого года она объявила о завершении карьеры и сконцентрировалась на своей семье, а также — на новом любимом деле — марке по производству спортивной одежды для мужчин, женщин и детей. 



Кстати, уже работает и шоурум моделей Домрачевой — на проспекте Машерова в Минске, а также интернет-магазин (правда, именно в октябре по техническим причинам сайт взял паузу. 



На своем личном сайте Домрачева сообщает:

- Мне всегда нравилось что-то придумывать и развивать свои креативные идеи. Родители-архитекторы с детства привили любовь к творчеству, поэтому неудивительно, что мне интересна и близка тема дизайна. Дизайна в его широком смысле. Почему сейчас выбор пал именно на дизайн одежды? Наверное, потому, что именно такая коллекция смогла стать своеобразным подарком для болельщиков, которые успели соскучиться по моим выступлениям. Хотелось добавить к спортивной форме, в которой я провожу большую часть времени, какую-то изюминку – свою индивидуальную черту. Кроме того, мне было важно создать что-то такое, что смогло бы дополнительно мотивировать людей на занятия спортом, на какие-то свои личные маленькие рекорды. Очень надеюсь, что, надев майку с моим изображением или повязку с биатлонным принтом, кто-то заставит себя пробежать на километр больше или сделать утреннюю зарядку. И я была бы очень горда и счастлива, если бы приобретение маленького спортивного аксессуара для кого-то стало бы началом ежедневного спортивного ритуала, утренних пробежек, а может, и большого спортивного пути. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25-26 октября на одной из ведущих площадок города – Falcon Club – состоится новый, четвертый сезон проекта Brands Fashion Show.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси четвертый день подряд обновляются температурные рекорды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика