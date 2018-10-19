В Беларуси четвертый день подряд обновляются температурные рекорды

Нынешнее 19 октября выдалось самым теплым в стране за всю историю метеонаблюдений. В Василевичах Гомельской области воздух прогрелся до 21,7 градусов тепла. Предыдущий рекорд был зафиксирован также в Василевичах в 1996 году и Бресте в 1961 году. Тогда столбик термометра в этих городах показал +19,9С°.

В Минске 19 октября был побит рекорд 88-летней давности. В столице было зафиксировано 17,6 градусов тепла. В 1930 году в Минске в этот день было +17,2С°. Также обновились максимумы в Витебске – плюс 17,6 градуса (было +17,5С° в 1957 году) и Гомеле – плюс 20,7 градуса (было +19,7С° в 1996 году).

В целом температурные рекорды в разных частях Беларуси обновляются уже четыре дня подряд, пишет TUT.by . При этом 17, 18 и 19 октября переписаны максимумы дня для всей страны.

Отметим, что в ближайшее время в Беларуси ожидается похолодание.