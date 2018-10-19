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В Минске на улице Козлова грузовик врезался в трамвай с пассажирами

20.10.2018 12:00 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске на улице Козлова грузовик врезался в трамвай с пассажирами
УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске на улице Козлова грузовик врезался в трамвай с пассажирами В Минске легковой автомобиль протаранил автобус
Как стало известно, водитель грузовика Iveco двигался по улице Козлова со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Румянцева. При развороте он допустил столкновение с трамваем, который двигался в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал. Некоторое время было затруднено движение на данном участке дороги. По факту аварии проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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