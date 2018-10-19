В результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал. Некоторое время было затруднено движение на данном участке дороги. По факту аварии проводится проверка.
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В Минске на улице Козлова грузовик врезался в трамвай с пассажирами
20.10.2018 12:00 — Разное | Аргументы и факты
В результате дорожно-транспортного происшествия никто из людей не пострадал. Некоторое время было затруднено движение на данном участке дороги. По факту аварии проводится проверка.
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Инцидент произошел днем 19 октября.
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