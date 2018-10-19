100 лет Иркутско-Пинской дивизии

30-я стрелковая дивизия формировалась в непростые дни гражданской войны из составов Уральских дивизий и Сводно-Уральского отряда В.К.Блюхера.



Дивизия закаляла боевой харак

тер в сражениях с белогвардейцами под Кунгуром, Пермью, Омском и Иркутском, позднее — на Южном фронте в Крыму. В первые же дни Великой Отечественной войны именовавшаяся тогда 30-й горнострелковой дивизия дала отпор румынам в боях на границе у реки Прут. Затем участвовала в героической обороне Одессы, в боях под Ростовом, Таганрогом, Краснодаром и на Кавказе, где личный состав в сражениях с врагом проявил незаурядные стойкость и мужество. Закономерно, что 18 декабря 1942 года за массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство, проявленные в боях, воинское соединение было удостоено звания «Гвардия» и преобразовано в 55-ю Иркутско-Пинскую дважды Краснознаменную гвардейскую стрелковую дивизию.



В летописи Пинска гвардейцы

55-й дивизии увековечили свои имена подвигами во время боев при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков 12-14 июля 1944 года. Бойцы под командованием Героя Советского Союза генерал-майора А.П.Турчинского приняли участие в штурме города и очистили Пинск от оккупантов. В Пинске и в полосе наступления в районе деревни Купятичи в боях за освобождение города сложили головы 48 воинов дивизии - принесли свои жизни на алтарь свободы и независимости.



Приказом Верховного Главнокомандующего дивизии под командованием А.П.Турчинского наряду с другими воинскими формированиями, наиболее отличившимися в боях при форсировании рек Ясельда и Припять и овладении городом Пинском, присвоено наименование «Пинская».



Неслучайно одна из самых оживленных улиц в восточной части города названа в честь Иркутско-Пинской дивизии. Сегодня мирные пейзажи благоустроенной улицы, памятники и мемориальные сооружения, музей в индустриально-педагогическом колледже служат данью памяти и уважения воинской славы, мужества и героизма бойцов 55-й Иркутско-Пинской гвардейской стрелковой дивизии.



…Среди героев освобождения г.Пинска легендарный командир

62-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 55-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии майор Тихон Игнатьевич Калинин. 13 июля 1944 года в переломный момент сражения за Пинск гвардии майор Калинин с четырьмя орудиями по возведенному мосту и на плотах переправился на западный берег Ясельды. С ходу артиллеристы открыли огонь по вражеским войскам, вынудив обороняющихся гитлеровцев перегруппироваться. На подавление орудий были брошены пять немецких танков и самоходок, но бесстрашные артиллеристы ударили по ним прицельным огнем. Один танк был подбит Калининым, заменившим выведенного из строя наводчика, однако по орудию храброго командира сразу же сосредоточила огонь бронетехника противника. От прямого попадания вражеского снаряда противотанковая пушка разлетелась на части. Тихону Игнатьевичу оторвало обе ноги. Смертельно раненный командир вдохновлял своих бойцов, и те, не теряя присутствия духа, поразили еще три единицы бронетехники врага, заставив последнюю самоходку отступить.



Так пал смертью храбрых четырежды орденоносец гвардии майор Тихон Игнатьевич Калинин. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года за умелое командование артдивизионом, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Т.И.Калинину было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем в Пинске названа улица.

Юрий БУШИК,

заместитель начальника отдела идеологической работы

и по делам молодежи



Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА