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Анатолий Карпов приедет в Брест на шахматный фестиваль «Черная пешка»

20.10.2018 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Как будет удивлять в этом году международный шахматный фестиваль «Черная пешка»? Легендарный советский и российский шахматист Анатолий Карпов приедет в Брест. Причина визита – II Международный шахматный фестиваль для детей и взрослых «Черная пешка», который пройдет в Бресте на протяжении трех дней: со 2 по 4 ноября.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59898.php

Анатолий Карпов приедет в Брест на шахматный фестиваль «Черная пешка»

Программа второго фестиваля гораздо шире, чем в прошлом году. Она включает несколько турниров: классические шахматы в девять туров, быстрые шахматы, блиц, поддавки для начинающих, турнир по шашкам, сеанс одновременной игры и игра вслепую, турнир по решению шахматных задач, а также самое резонансное состязание – Международный кубок Анатолия Карпова. 

– Отборочные туры на участие в этом кубке состоялись в течение года в странах, где сегодня открыты шахматные школы Анатолия Карпова, – рассказала Zarya.by директор фестиваля «Черная пешка» Катерина Таберко. – В итоге в первенстве примут участие около 40 человек, прошедших серьезный отбор. Это спортсмены из Кыргызстана, России, Украины и Беларуси. 

Кстати, география нынешнего фестиваля в сравнении с прошлым годом тоже значительно выросла. На данный момент на участие в «Черной пешке» уже зарегистрировались любители интеллектуальных игр из 14 стран мира, самой экзотической из которых оказалась Эфиопия! 

Увеличилось в этом году и количество шахматистов. Регистрация на фестиваль еще продолжается, а в списках участников уже более 500 человек. Причем разных возрастов. Самым маленьким спортсменам едва исполнилось четыре, а самым старшим уже далеко за семьдесят. Принять участие в «Черной пешке» в этом году изъявили желание не только новички или любители, но даже именитые гроссмейстеры.

Планируется, что за три дня шахматисты сыграют около десяти тысяч партий. Победителей ждут денежные премии, а также ценные призы – например, планшеты и телефоны от компании Velcom, а дипломанты женских турниров получат в подарок наборы косметики от фирмы Yves Rocher. К слову, общий призовой фонд нынешнего фестиваля составляет более 10 тысяч евро. 

– Отличие второго фестиваля – и в месте проведения. Если в 2017 году он проходил в двух локациях, то в этом все шахматисты соберутся под одной крышей – легкоатлетического манежа, что придаст событию еще больший масштаб, – рассказывает директор фестиваля. – Еще одно новшество коснется расположения зрителей: в этом году родители смогут находиться на трибунах и болеть за своих юных шахматистов. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59898.php

Анатолий Карпов приедет в Брест на шахматный фестиваль «Черная пешка»

О масштабах нынешнего фестиваля красноречиво говорит его афиша. Помимо турниров, запланировано большое количество всевозможных лекций и мастер-классов. Причем первые выступления стартуют еще за два дня до официального открытия «Черной пешки». 

Так, 31 октября в шахматной школе, что на бульваре Космонавтов, пройдет сеанс одновременной игры с женским международным мастером Антониной Трофимовой из Кемерово. Там же, но уже на следующий день, состоятся мастер-класс и лекция международного мастера ФИДЕ Владимира Палея из Стокгольма. 

В день открытия фестиваля пройдет презентация книги «Приключения Черной пешки» Степана Давыдюка, а также круглый стол «Проблемы детских шахмат в Беларуси и мире». На 3 ноября запланирована лекция по психологии, которая особенно будет интересна родителям шахматистов, ведь в центре внимания выступающих окажутся пред- и постигровые стрессы. 

А 4 ноября известный в Беларуси историк шахмат Виктор Жук расскажет слушателям о шахматной жизни в Бресте, охватывая период с 1945 года по 2000-е. 

В этот же день планируется лекция Анатолия Карпова. Также ожидается, что шахматный король проведет в Бресте автограф-сессию. Завершится же цикл лекций 5 ноября выступлениями азербайджанских шахматистов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59898.php

Анатолий Карпов приедет в Брест на шахматный фестиваль «Черная пешка»

– Как и в прошлом году, в рамках «Черной пешки» участников и гостей ожидает масштабная культурная и развлекательная программа, – отмечает Катерина Таберко. – Думаю, самый большой интерес как у детей, так и у взрослых вызовет первый в стране шахматный робот Анастасия, с которым каждый желающий сможет сыграть партию. Примечательно, что программное обеспечение системы управления этим роботом – это авторская разработка нашего технического университета, а сам робот сделан белорусской компанией Rozum Robotics при поддержке компании SIA – Системы промышленной автоматизации. В будущем мы планируем использовать его в качестве наставника в своей школе шахмат «Черная пешка». Сейчас у нас шесть тренеров, а с этого года добавится еще и седьмой, причем уже сейчас многие родители просят записать своих детей на занятия к нашей Настеньке. 

Участникам и гостям «Черной пешки» будут предложены развлечения на любой вкус и возраст: шахматная бэби-йога, мастер-классы по живописи эбру (на воде) и 3D-рисованию, робототехника, роспись шахматных пряников, рисование песком, аквагрим, мастер-класс по развитию связи двух полушарий мозга и многие другие. Посетители смогут познакомиться с коллекцией старинных и самодельных шахмат и часов, а также выставкой рисунков, карикатур и фотографий на шахматную тематику.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59898.php

Анатолий Карпов приедет в Брест на шахматный фестиваль «Черная пешка»

Также на фестивале будет работать много интересных интерактивных фотозон, гости смогут сделать снимки на память и с живой шахматной скульптурой. Как и в прошлом году, организаторы хорошо продумали чилаут-зону с тематической литературой и кинотеатром: здесь будут крутиться не только мультфильмы шахматной тематики, но и короткометражное кино, эпизоды из известных художественных фильмов про шахматистов, ролики о победах и поражениях великих спортсменов, а также курьезные видео с чемпионатов. 

Побывать на фестивале может каждый желающий, не обязательно уметь играть в шахматы. Вход платный – 7 рублей, а детям до трех лет – бесплатно.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Как будет удивлять в этом году международный шахматный фестиваль «Черная пешка»? Легендарный советский и российский шахматист Анатолий Карпов приедет в Брест....
 
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