«Евангелие Ф. Достоевского» передали в школьный музей Ивановского района

Знаменательное событие произошло на Ивановщине в четверг – в этот день состоялись встреча руководства Ивановского райисполкома с делегацией общественных деятелей г. Тобольска и передача Народному литературно-краеведческому музею Достоевской СШ имени Ф.М. Достоевского факсимильного трехтомника «Евангелие Ф. Достоевского», изданного ограниченным тиражом в сто экземпляров общественным фондом «Возрождение Тобольска».



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Уникально оформленное факсимиле, издание каждого экземпляра которого оценивается в 3,5 тысячи долларов, теперь хранится в Национальной библиотеке Беларуси в Минске и в агрогородке Достоево – в местной школе.

Работа по созданию этой книги, которую первоначально задумывалось издать к 200-летию со дня рождения великого писателя в 2021 году, длилась семь лет.

«Евангелие Достоевского» – совместный кропотливый труд многих специалистов: достоеведов, литературных критиков, текстологов, архивистов, богословов и др. Именно они на основе оригинала Евангелия, переданного женами сосланных декабристов в Тобольске в 1850 году всем осужденным петрашевцам и хранящегося на данный момент в Доме Пашковых (Санкт-Петербург, Российская государственная библиотека), воссоздали фолиант и сделали возможным для широкого знакомства любителям творчества Достоевского, исследователям его богатого литературного наследия изучение влияния этого уникального духовного источника на личность великого русского писателя, особенно в четырехлетний период ссылки в Омскую крепость. Там, на каторге, Федор Достоевский, испытывая всяческие лишения, читал лишь Евангелие. Оно лежало под подушкой писателя. Он читал его сам и другим. По нему, есть сведения, даже научил читать одного каторжного.

Поэтому свой экземпляр Евангелия всю жизнь писатель чтил как самую главную реликвию, а в письме к Наталье Фонвизиной, инициировавшей в свое время передачу ссыльным Нового Завета, впоследствии писал, что лучше оставаться с Христом, чем с истиной.

Первые пометки в книге делались кончиком ногтя, поскольку письменные принадлежности заключенным запрещались. В последующем знаки делались сухим пером, карандашом, иногда чернилами. Из Омского острога писателя сначала перевели в Семипалатинск, затем он был в Барнауле, Кузнецке, Твери, а после амнистии вернулся в Петербург. Но где бы ни был Федор Михайлович, Евангелие – его главный спутник жизни.

Больше всего авторских пометок сделано в текстах Евангелия от Иоанна Богослова, а также в Апокалипсисе. Всего же на 318 листах, или 636 страницах, Евангелия ученые установили 1426 пометок, сделанных рукой Достоевского. Но разглядеть очень мелкие, часто бесцветные знаки на старинной книге было очень непросто. На помощь, как стало известно, пришла современная оптико-электронная техника, с помощью которой каждую страницу Евангелия снимали цифровой камерой при специальном освещении.

Чтобы обнаружить ногтевые отметки, оптику приходилось наклонять под углом до 40 градусов и снимать в черно-белом режиме изображения для большей контрастности. Полученные снимки в дальнейшем изу¬чались на компьютере при 40-кратном увеличении.



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Теперь «Евангелие Достоевского» доступно читателям в двух вариантах – бумажном и электронном. Издание первого – в сто экземпляров тиражом – стало возможным благодаря содействию Министерства иностранных дел Беларуси, Владимиру Шугле, Почетному генеральному консулу Беларуси в Тюмени, спонсорской помощи представителей Тюменской области России, общественному фонду «Возрождение Тобольска».

Его представители в лице Аркадия Елфимова, председателя президиума фонда, Юрия Перминова, члена президиума и составителя двухтомника «Сибирь и Беларусь», Николая Емельянова, крупного бизнесмена, директора торговой компании «Титан» торжественно передали достоевскому музею, располагающемуся в стенах местной школы, трехтомник «Евангелие Ф. Достоевского».

По сути дела, число книг, имеющих отношение к «Евангелию» пять: само «Евангелие Достоевского», две книги с расшифровкой авторских пометок, два тома научных комментариев, каждый из которых занимает более тысячи страниц. Внешний вид издания наполнен эстетико-символическим смыслом: пять книг вложены в деревянный футляр, выполненный из липы, в виде каземата – с тюремными воротами и маленькими окнами, отсылающими нас к каторжной странице в биографии Достоевского.

Все тома связаны воедино нитью, символизирующей узел судьбы Достоевского, главным знаком в которой является христианский Крест. Такое исполнение не случайно: духовные искания писателя и его литературный путь в середине 50-х гг. XIX века и до конца жизни кратко отражает формула: путь к Богу.