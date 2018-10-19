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Праздник с Пугачевой закончился скандалом

20.10.2018 11:36 — Разное | UDF  
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Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронике исполнилось три года. В честь дня рождения знаменитости закатили шумную вечеринку с аниматорами и живыми ламами.

В социальной сети Instagram в свободном доступе находятся фотографии и видео с праздника, устроенного в честь трехлетия Вероники Николаевой. Отец именинницы опубликовал в своем аккаунте несколько снимков и роликов, в том числе кадр, на котором запечатлен с Аллой Пугачевой.

Примадонна выбрала для вечеринки лаконичный черный наряд. Так же она нарядила и дочь Лизу, которую вместе с сыном Гарри привела на торжество. Не пропустил мероприятие и молодой супруг певицы, телеведущий Максим Галкин. На своей страничке в той же соцсети шоумен опубликовал видео с танцующей Лизой и катающимся на ламе Гарри.

Поклонники отметили артистичность девочки и миловидность мальчика. Впрочем, не обошлось без критики. Некоторые подписчики устроили настоящий скандал: дескать, животные страдали от громкой музыки и отсутствия воды. А еще злопыхателям не понравилось черное платье Лизы – мол, этот цвет не подходит малышке.

Гневу комментаторов не было предела: "Зачем ребенка наряжать в черный цвет, бред!", "Бедные животные! Ради развлечения малолетних упыренышей над ними издеваются!", "да, мне чет тоже ламу жалко стало. Музыка так орет, животное в шоке... Ппц...", "На праздник, для ребенка, черное платье????", "Люди бесятся с жиру! Уже животных на дни рождения детей приводят! Еще слонов с жирафами приведите. Ребенку (Лизе) не идет черный цвет. Жутковато смотрится. Будто на похоронах (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

 
 
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Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронике исполнилось три года.
 
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