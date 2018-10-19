Праздник с Пугачевой закончился скандалом



Алла Пугачева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov

В социальной сети Instagram в свободном доступе находятся фотографии и видео с праздника, устроенного в честь трехлетия. Отец именинницы опубликовал в своем аккаунте несколько снимков и роликов, в том числе кадр, на котором запечатлен сПримадонна выбрала для вечеринки лаконичный черный наряд. Так же она нарядила и дочь Лизу, которую вместе с сыном Гарри привела на торжество. Не пропустил мероприятие и молодой супруг певицы, телеведущий. На своей страничке в той же соцсети шоумен опубликовал видео с танцующей Лизой и катающимся на ламе Гарри.Поклонники отметили артистичность девочки и миловидность мальчика. Впрочем, не обошлось без критики. Некоторые подписчики устроили настоящий скандал: дескать, животные страдали от громкой музыки и отсутствия воды. А еще злопыхателям не понравилось черное платье Лизы – мол, этот цвет не подходит малышке.Гневу комментаторов не было предела: